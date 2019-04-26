Astana’da ABD’nin İsrail işgalini tanıması kınandı Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da toplanan yüksek düzeyli 12’nci Astana görüşmesinde Türkiye, Rusya ve İran, ABD’nin, İsrail’in Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni işgalini tanıma kararını kınadı.

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da toplanan yüksek düzeyli 12’nci Astana görüşmesinde Türkiye, Rusya ve İran, ABD’nin, İsrail’in Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni işgalini tanıma kararını kınadı.

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da, Suriye’de sağlanacak kalıcı çözüm ve istikrarın sağlanması için toplanan yüksek düzeyli 12’nci Astana görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından Türkiye, Rusya ve İran ortak beyanname yayınladı. Garantör ülkeler, ABD yönetiminin işgal altında bulunan Golan Tepeleri’nde İsrail’in işgalini tanımasını kınadı. Beyannamede, ABD’nin uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararını ihlal ettiğine dikkat çekildi. ABD tarafından atılan adımın, Orta Doğu’da barış ve güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

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