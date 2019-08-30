AŞT yeni sezonda perdesini 26 oyunla açıyor

Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) yeni sezon perdesini Eylül’de çok sevilen ‘Huysuz’ oyunu ile Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda açacak. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, yeni sezonda toplam 26 oyun sahneleyeceklerini ve sezon programlarına ilçeleri de dahil ettiklerini söyledi.

AŞT, 2019-2020 sezonunda çocuk ve yetişkin oyunları olmak üzere toplam 26 oyunla Antalyalı tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.Repertuvarına 5 yeni oyun daha ekleyen AŞT, geçtiğimiz sezonun beğenilen oyunlarını da yeniden sahneleyecek.

Huysuz ile ’Perde’ diyecek

Yeni sezonu farklı bir heyecanla açacaklarını ifade eden AŞT Genel Sanat Yönetmeni Ünlü Oyuncu Mehmet Özgür, “Perdemizi Eylül ayında Huysuz adlı oyunumuzla Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda açıyoruz. Açık Hava sahnesinde bir ya da iki oyun sahnelemek istiyoruz. Daha sonraki oyunlarımız yine Mall Of Antalya sahnemizde olacak” diye konuştu.

Mehmet Özgür, çocuk ve yetişkin izleyicilerinin karşılarına yeni sezonda yeni oyunlarla çıkacaklarının müjdesini de verdi. Özgür, “Geçen sezondan devam eden 21 oyunumuz var. Yeni sezona 5 yeni oyun daha ekleyeceğiz ve toplamda 26 oyuna çıkacak. Bu sayıya ulaşabilen Türkiye de başka bir şehir tiyatrosu yok. Geçen sezon seyircilerin büyük beğeniyle takip ettiği; Oyun Oyun İçinde, Tarla Kuşuydu Juliet ve Huysuz gibi kapalı gişe oynayan oyunlarımız yine seyirciyle buluşmaya devam edecek” diye konuştu.

Çocuklar için yeni oyunlar

Bu sene hedeflerinin kendi öz kaynaklarından yola çıkarak oyunlar sahnelemek olduğunu ifade eden Mehmet Özgür, “Bunun en güzel örneği çocuk oyunlarımızda olacak. Çocuklarımız için‘Hansel ile Gratel’i sahneleyeceğiz. Dekoru ve donanımıyla kendi öz kaynaklarımızla çıkardığımız bir oyun. Bir diğeri de Pamuk Prenses. Çocuklarımızın çok keyif alacağı bir oyun olacak. Ayrıca Kukla Tiyatrosu da iki yeni oyun hazırlıyor. Onlar da kendi tasarımcılarımızın, oyuncularımızın hazırladığı oyunlar” şeklinde konuştu.

Yetişkinler yeni oyunları sevecek

Yetişkin izleyiciler için de iki yeni oyun sahnelemeyi düşündüklerini ifade eden Özgür, “Seyircinin çok seveceğine inandığımız iki oyun hazırlıyoruz. Onların provalarına da Eylül ayı itibariyle başlayacağız” dedi. Aynı anda dört ayrı sahnede oyun oynayabilecek kapasitede olduklarını belirten Mehmet Özgür, “Gece gündüz çalışan 73 kişilik bir ekibimiz var. Geçtiğimiz sezon 212 kişilik tek sahneyle bir sezonda 260 oyun sahneledik ve 80 bin seyirci izledi. Tek sahne bazında İstanbul’un Eskişehir’in de önündeyiz” ifadelerini kullandı.

Kırsala düzenli tiyatro programı

Bu sene bazı ilçelerde artık seyirci ile düzenli bir program dahilinde buluşacaklarını açıklayan Mehmet Özgür, şunları söyledi: “Kumluca, Gündoğmuş, Demre ve Elmalı’daki sahnelerimizde oyunlarımızı sahneleyeceğiz. Bu ilçeleri standart programımız içerisine dahil edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ilçelere çok önem veriyor. Eskiden sezon içerisinde turneler kapsamında bir ya da iki kere gidilen ilçelerimiz artık düzenli oyun programımız içerisine yer alacak. Oralarda da gişe açacağız.”

Tiyatro tırı ilçeleri gezecek

“TIRATRO” isimli tiyatro etkinlik tırının bu sene de Antalya’yı karış karış gezeceğini söyleyen Özgür, “Antalya’da tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın sloganıyla tırımız okulların açılmasıyla beraber yollara düşecek. Çocukları ve gençleri tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Antalyalı tiyatro severlerden çok memnun olduklarını belirten Özgür, “Çok doğru bir seyircimiz var. Antalya seyircisi artık tiyatro izleme alışkanlığını edindi. Antalya’ya birçok tiyatro grubu geliyorsa ve geldiğinde de seyirci buluyorsa bunun temelinde yatan etken 1983’ten bu yana tiyatroya emek veren AŞT emekçilerinin eseridir” dedi.