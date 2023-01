AssisTT 4. kez “harika iş yeri” unvanının sahibi oldu

AssisTT açıklamasına göre, farklı sektörlere özel teknolojik çözümler sunan müşteri deneyim şirketi AssisTT, Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve çalışan deneyimi ile kurum kültürünü global standartlarda ölçümleyen analizler sonucunda “harika iş yeri” kriterlerini sağlayarak bir kez daha Great Place to Work sertifikasına layık görüldü. Fark oluşturan insan kaynakları uygulamaları ve insanı odağına alan başarılı çalışmaları sayesinde AssisTT, harika iş yeri olduğunu 4. kez tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, Great Place to Work sertifikasını her yıl yükselen bir çalışan bağlılığı skoruyla elde etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Şirketimizin 3 stratejik önceliğinden biri olan çalışan mutluluğu her zaman en büyük odak noktamız. Bu kapsamda, çalışma arkadaşlarımızın mutlu, güven duyarak ve bağlılıkla çalışacakları bir kurum kültürü tesis etmek adına çalışan deneyimini uçtan uca ele alıyor, bu doğrultuda kararlı ve tutarlı adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Çalışan deneyimini tasarlarken çalışma arkadaşlarımızın görüş, öneri ve geri bildirimleri rotamızı belirliyor. Bu yönüyle Great Place To Work Enstitüsü’nün çalışma arkadaşlarımızla yaptığı bu anketi son derece kıymetli ve yol gösterici buluyoruz. Bir nevi bize ayna tutan bu anketin çıktıları doğrultusunda gelişim alanlarımızı görüyor, bu alanlara odaklanıyor ve süreçlerimizi iyileştirmeye yönelik aksiyonlar alıyoruz. Diğer taraftan çalışma arkadaşlarımızın değerlendirmelerinin sonucu olarak yükselen bir bağlılık skoruyla ‘harika iş yeri’ unvanına sahip olmak da elbette en büyük bir motivasyon kaynağımız oluyor.”