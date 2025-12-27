  • İSTANBUL
Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal Suriye'de: Üs bölgelerinde denetim!

Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Suriye’deki Türk üs bölgelerine kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/YPG’nin bölgedeki provokasyonlarını artırdığı bir dönemde sahaya inen Hayal, operasyonel süreçleri yerinde inceledi.

Suriye'de terör örgütü YPG'nin Suriye ordusu ile entegrasyon sürecine direnmesi ve bölgedeki kaosu körüklemesi üzerine tansiyon bir kez daha yükseldi. Türkiye'nin en üst düzeyden uyarılarını peş peşe sıraladığı bu kritik süreçte, Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal sahaya inerek önemli temaslarda bulundu.

GÖZLER SURİYE SINIRINDA: SAHA DENETİMİ

Özel Harekat Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından duyurulan ziyarette, Ünsal Hayal Suriye’deki üs bölgelerini tek tek gezdi. Bölgede görev yapan Özel Harekat personelinin çalışma şartlarını ve güvenlik durumunu inceleyen Hayal, sahadaki mevcut tabloya dair detaylı bilgi aldı.

OPERASYONEL FAALİYETLER MASAYA YATIRILDI

Ziyaretin en kritik gündem maddesi ise yürütülen operasyonel süreçler oldu. Üs bölgelerindeki güvenlik protokolleri, lojistik imkanlar ve olası terör saldırılarına karşı alınacak tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Yapılan açıklamada şu vurgu öne çıktı:

"Ziyaretin temel amacı, sahadaki faaliyetlerin etkinliğini artırmak, personelin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve operasyonel süreçleri en üst seviyeye çıkarmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hassasiyet" vurgusu yaptığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığının ve operasyonel gücünün kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

 

