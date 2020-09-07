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Aktüel Assange, ABD'ye iade davasında hakim karşısına çıktı
Aktüel

Assange, ABD'ye iade davasında hakim karşısına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:12:42 -
Assange, ABD'ye iade davasında hakim karşısına çıktı

LONDRA (AA) - WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'ye iade davasında hakim karşısına çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıl yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 49 yaşındaki Assange'ın iadesine ilişkin dava, Londra'daki Old Bailey Mahkemesinde başladı.

Duruşmaların ekim başına kadar devam etmesi ve kararın açıklanmasının da haftalar hatta aylar alması bekleniyor. Kaybeden tarafın temyize gitme hakkı bulunuyor.

Öte yandan duruşma öncesi aralarında moda tasarımcısı Vivienne Westwood ve Assange'ın partneri Stella Moris'in de bulunduğu onlarca Assange destekçisi, mahkeme binası önünde toplandı.

Assange'ın babası John Shipton, burada oğlunun destekçilerine yaptığı konuşma öncesi ABD'nin Irak'ta sivilleri öldürdüğünü gösteren videonun ses kaydını dinletti.

- 175 yıla kadar ceza alabilir

ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor.

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri, gazetecilik örgütleri ve insan hakları grupları İngiltere'ye iade talebini reddetme çağrısı yapıyor.

- Dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti. İade davasının ilk turu şubat ayında görülmüş, mayıs ayında yapılması planlanan ikinci tur ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti.


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