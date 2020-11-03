Assan Panel, yangın dayanımında bir ilke imza attı

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, 7 kıtada, 92 ülkede çok farklı özellik ve gereksinime sahip birçok projeye ürün ve hizmet sağladıklarını, müşterilerin tüm ihtiyaç ve beklentilerine çözüm sunacak teknolojileri geliştirdiklerini söyledi. Akar, şunları kaydetti: “Özellikle son yıllarda hem üzücü sonuçlar doğuran yangın olaylarının yaşanması hem de kazanılan bilinç, dayanımlı sandviç panellere olan eğilimi artırdı. Tüm dünya genelinde sigorta şirketleri ve yapı ruhsatı veren yerel yönetimler kaplama malzemelerinde yangın dayanımlı ürünlerin kullanımını zorunlu hale getirdi. Daha önce PIR dolgulu panellerimiz ile boy sınırı olmaksızın FM Sertifikası alan tek yerli üretici olmuştuk. Taşyünü dolgulu panellerimize yaptığımız Ar-Ge yatırımları sonucu, 100 mm dolgulu ürünlerimizde elde edilmesi güç bir skor elde ettik. Panellerimiz 3 saat 49 dakika boyunca yük taşıma kapasitesini, bütünlüğünü ve yalıtım fonksiyonlarını koruyarak REI 180 sertifikasını elde etti.”