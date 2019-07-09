Assan Hanil CFO’su İbrahim Barlık oldu Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığıyla 1997 yılında kurulan ve otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil’de Mali İşler Müdürlüğü (CFO) görevine sektörün deneyimli ismi İbrahim Barlık geldi.

Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığıyla 1997 yılında kurulan ve otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil’de Mali İşler Müdürlüğü (CFO) görevine sektörün deneyimli ismi İbrahim Barlık geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümü mezunu olan Barlık, kariyeri süresince pek çok başarılı çalışmaya imza attı. İbrahim Barlık, 2 Temmuz itibarıyla Assan Hanil CFO’su olarak göreve başladı.

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