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Assan Hanil “2019 Aksaray Kariyer Günleri”ne katıldı

Assan Hanil, iş arayanları ve işverenleri bir araya getirerek istihdama katkı sağlamak amacıyla Aksaray Valiliği, Aksaray İŞKUR ve Aksaray Üniversitesi iş birliği ile organize edilen ve bu sene dokuzuncusu düzenlenen “2019 Aksaray Kariyer Günleri”katıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:49
Assan Hanil “2019 Aksaray Kariyer Günleri”ne katıldı

Assan Hanil, iş arayanları ve işverenleri bir araya getirerek istihdama katkı sağlamak amacıyla Aksaray Valiliği, Aksaray İŞKUR ve Aksaray Üniversitesi iş birliği ile organize edilen ve bu sene dokuzuncusu düzenlenen “2019 Aksaray Kariyer Günleri”katıldı.



Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığıyla faaliyet gösteren ve otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil, istihdama katkı sağlamak amacıyla Aksaray Valiliği, Aksaray İŞKUR ve Aksaray Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen 2019 Aksaray Kariyer Günleri’ne katıldı.



İşverenleri ve iş arayanları bir araya getiren ve nitelikli iş gücü piyasası oluşturulmasına katkı sağlayan fuarda standıyla yer alan Assan Hanil, katılımcılara şirketin sahip olduğu iş ve staj olanakları hakkında bilgi verdi.



“İstihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz”


Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Assan Hanil İnsan Kaynakları Direktörü Müge Dağ, “Aksaray ve bölge istihdamına katkı sağlamak, iş arayan insanların işletmelere ulaşmasını, işletmelerin de ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen Aksaray 2019 Aksaray Kariyer Günleri”ne katıldığımız için son derece mutluyuz. Fuar boyunca Aksaray ve çevre illerden iş arayanlarla, iş hayatına yeni atılacak olan kişilerle, lise ve üniversite mezunu gençlerimizle, staj başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimizle temas kurduk, onlara firmamızı yakından tanıtma fırsatı bulduk. Ülkemizin en önemli konu başlıklarından bir olan istihdam ile ilgili benzer organizasyonlarda yer almaya ve bu konuda üzerimize düşen görevi büyük bir sorumlulukla yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.



36 firma katıldı


Aksaray Üniversitesi Merkezi Derslikler Fuaye Alanı’nda düzenlenen, üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının yanı sıra mesleki eğitim almış nitelikli iş gücünün de yoğun ilgi gösterdiği fuarda 36 firma stant açtı. Katılımcıların iş başvurusunda bulundukları, çeşitli etkinlik ve söyleşilerin de ücretsiz olarak gerçekleştiği fuar bir gün sürdü.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:49
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