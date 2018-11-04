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Assam’dan Eminevim’e ödül

2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Konferansı’na destek veren Eminevim, ödüle layık görüldü.

04 Kasım 2018 Pazar 10:16
Assam’dan Eminevim’e ödül

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (ASSAM), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) işbirliği ile düzenlediği 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Konferansı’na destek veren Eminevim ödüle layık görüldü. Bu çerçevede şirketin yönetim kurulu başkanı Emin Üstün’e şükran plaketi sunuldu. ASSAM’ın ‘İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler’ temalı konferansı büyük ilgi gördü. Konferansta konuşan ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, İslâm ülkeleri arasında ekonomik işbirliği imkânlarının tespit edilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:16
  1. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM)
  2. Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER)
  3. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)
  4. 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Konferansı
  5. Eminevim
  6. Emin Üstün
  7. İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler
  8. ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi

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