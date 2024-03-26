ASSAM duyurdu: İslam Ülkeleri Parlamentosu kuruldu!

Uluslararası ASSAM İslam Birliği 7 defa bir araya geldi.

ASSAM tarafından yapılan açıklamada, "7 kongre sonunda İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır." denildi.

Yapılan kongrelerin başlıkları ASSAM tarafından paylaşıldı:

İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti – 2017

İslam Birliği için Ekonomik İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti – 2018

İslâm Birliği için Savunma Sanayi İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti – 2019

İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti – 2020

İslâm Birliği için Ortak Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti – 2021

İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti – 2022

İslâm Birliği için Ortak Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti – 2023

Kongrede alınan karar yapılan açıklamada şu ifadelerle duyuruldu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” kurulması ve her İslâm ülkesinin bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulu’nca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Bildirgesi” 29’u İslam ülkelerinden 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur.

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri Konfederasyonu için model bir anayasa taslağı hazırlanmıştır.