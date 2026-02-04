Asrın felaketinin 3. yılında AK Parti’den dev organizasyon! 6 Şubat’ta 11 ilde olacaklar

  • İSTANBUL
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üçüncü yılında, AK Parti milletvekilleri tam kadro sahaya iniyor. 6 Şubat Cuma günü depremden etkilenen 11 ilde bulunacak olan heyetler, hem vatandaşın acısını paylaşacak hem de tamamlanan konutlar ve devam eden inşa süreçleri hakkında yerinde bilgi verecek.

AK Parti milletvekilleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılında depremlerden etkilenen 11 ilde bulunacak.

AK Parti milletvekilleri, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla deprem bölgesinde olacak.

Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Diyarbakır'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Hatay'da, diğer genel başkan yardımcıları da deprem bölgesindeki illerde vatandaşlarla görüşecek.

Ayrıca depremlerden etkilenen 11 ilin AK Parti'li milletvekilleri de 6 Şubat Cuma günü temsil ettikleri illerde bulunacak, programlara katılacak.

Deprem bölgesinde, AK Parti milletvekilleri, depremlerden sonra yapılanları, konutların inşa süreçlerini anlatacak.

