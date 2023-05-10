Aspirin ve limonla topuk çatlağı tedavisi nasıl yapılır? Topuk çatlağına ne iyi gelir? Derin topuk çatlakları nasıl geçer?

Aspirin ve limonla topuk çatlağı tedavisi nasıl yapılır: Bu yapılışı oldukça kolay olan aspirin limon karışımı ile topuk çatlakları yok olacak, ayaklarınız bebek gibi yumuşak olacak. Ayak nasırları, ayak tahrişleri gibi sorunlar kaybolacak. yumuşak sağlıklı ayaklar için yapmanız gereken oldukça basit.

Ayak mantarı ve ayaklarda oluşan kaşıntı gibi sorunlara da faydalı olan karışım için gerekli malzemeler:

5 adet aspirin

Bir adet limon

1 adet pomza taşı yada topuk taşı olarak bilinen taş.

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Kozmetik kremlere bir sürü para vermenize gerek yok, doğal topuk çatlağı tedavisi için yapmanız gerekenler:

Önce ayaklarınızı güzelce yıkayın. Mantar, kaşıntı, topuk çatlağı gibi problemli yerlere Bu karışımı sürün ve 30 dakika kadar bekletin. Sonda ılık su ile yıkayın ve pomza taşı ile ölü derileri, yumuşayan derileri atın. Son kez sıcak su ile ayaklarınız durulayın. En etkili sonucu almak için 2-3 hafta daha devam edin. Nemlendirici krem kullanabilirsiniz bu işlemi yaptıktan sonra.

Aspirin ve limonla topuk çatlağı tedavisi hazırlanışı:

Aspirinleri toz haline getirene kadar ezin ve limon suyu ekleyin üzerine. Macun haline gelene kadar karıştırın . Limon suyu ile kıvamını ayarlayabilirsiniz. Karışımınız hazır, artık ayaklarınıza sürülmeyi bekliyor.

Alternatif tarif:

Çatlak topuklardan kurtulmak ve güzel görünümlü ayaklara sahip olmak için neler yapabileceğinize gelince:

-Ayağınızı badem yağ ile iyice yağlayın. Ve üzerine ölü deniz tuzu sürün. Sünger taşını sert bölgelere sürerek yumuşatmaya başlayın. Haftada 2 kez bu işlemi yapın. Deniz tuzu yerine dilerseniz kahve telvesi, buğday kepeği ve mısır unu kullanabilirsiniz

-Topuktaki kalınlaşmış deri tabakasını yumuşatmak için ayaklarınızı elma sirkesi eklenmiş su dolu leğende 15 dakika boyunca bekletin.

Deniz tuzu ayak dostudur-1 tatlı kaşığı vazelini bir kaba koyun. Üzerine 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ve 1 çay kaşığı gliserin ekleyin. Elde ettiğiniz karışımla ayaklarınıza masaj yapın. Ve yarım saat bekledikten sonra suyla temizleyin.



Haftada 1 gün yaptığınız bu uygulamayla topuklar çok bakımlı görünecek ve sertleşmiş kısımlar yumuşaklığını geri kazanacak.

Karbonatın Ayaklardaki Mucizevi Etkisi:

Kuru, sert ve çatlamış topuklar özellikle ayakkabılarımızın içinde rahatsız etmektedir. Karbonat ile ayaklarınızı hem yumuşacık hem de rahatlamış olarak ucuz ama çok etkili bir yöntemdir. Özellikle bütün gün ayakta olanlar için bir kurtarıcı niteliğindedir. Aynı zaman da ayaklarınıza pedikür yaparak ölü deriyi kaldırır.

Karbonatın Ayaklarınıza İnanılmaz Mucizesi

NASIL YAPILIR? 3 yemek kaşığı karbonat ile 4-5 litre sıcak suyu bir kap içerisinde karıştırınız. Karbonat eriyince ayaklarınızı içine koyun ve 15-20 dakika kadar bekletin. Çıkarttıktan sonra ise vazelin yada nemlendirici sürerek poşet ile ayaklarınızı sarınız. Ayrıca Nemlendirici yerine Vicks yada soğan koyarsanız iltihabı ve arılarınızı da atmış olursunuz.

Özellikle kadınlar da oluşan idrar yolu iltihabı tedavisinde de kalıcı çözüm üretir ve sabah kalktığımızda yumuşacık ve rahatlamış ayaklara sahip olacaksınız. Haberin devamı için tıklayın

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Derin topuk çatlakları nasıl geçer?

Ilık su dolu bir kovaya epsom tuzu atın ve ayaklarınızı bu suda en az 10 dakika bekletin. Süre dolduktan sonra yumuşayan topuklarınızı ponza taşıyla ovun. Ardından yeniden ayaklarınızı epsom tuzlu suda 10 dakika kadar bekletin. Son olarak ayaklarınızı kurulayın ve topuklarınıza nemlendirici sürün.

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