Çok fazla uyumanın sağlığa zararları nelerdir? Cevapları herkesi şaşırttı, dehşete düşürdü! Altında hastalık yatıyor olabilir!

2. Obezite riskini yükseltiyor! Çok fazla uyuma ile ilişkilendirilen bir başka faktör de kilo alımıdır. Yatakta çok uzun süre vakit geçirdiğinizde egzersiz yapamıyorsunuz, hatta hareket edemiyorsunuz, bu yüzden daha az kalori yakıyorsunuz. Kanada’da yapılan bir çalışmada, çok fazla uyuyan katılımcıların kilo seviyeleri 6 yıl boyunca takip edildi. Bu sürede çok fazla uyuyanların normal sürelerde uyuyanlara göre 6 kilo daha fazla aldığı ve obezite geliştirme risklerinin yüzde 21 arttığı tespit edildi. 3. Diyabet riskini yükseltiyor! Çok fazla uyuma ile obezite arasındaki bağlantı göz önüne alındığında, çok fazla uyuyanlar arasında diyabet hastalığının daha yaygın olduğu görülmüştür. Hatta Kanadalı araştırmacılar, ideal kilo korunsa bile çok fazla uyumanın diyabet geliştirme riskini iki katına çıkardığını buldular. Diğer çalışmalar, çok fazla (veya çok az) uyumanın, kilonuz veya aktivite düzeyinizden bağımsız olarak, kan şekeri seviyenizi etkileyebileceğini düşündürmektedir.