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Çok fazla uyumanın sağlığa zararları nelerdir? Cevapları herkesi şaşırttı, dehşete düşürdü! Altında hastalık yatıyor olabilir!

2023-05-09 21:04:40
Çok fazla uyumanın sağlığa zararları nelerdir? Cevapları herkesi şaşırttı, dehşete düşürdü! Altında hastalık yatıyor olabilir!

Yetersiz uyumanın sağlığa olumsuz etkileri olduğunu birçoğumuz biliyoruz ancak çok fazla uyumanın sağlığa zararları hakkında pek fazla bilgi sahibi değiliz. Uzmanlar ortalama bir yetişkinin 7 ila 9 saat uyumasını tavsiye ediyor. Peki, bu kadar uyumak size yetmiyor ve çok fazla uyuyorsanız vücudunuz nasıl etkileniyor? Bu konuda yapılan araştırmalar, çok fazla uyumanın zararları ile ilgili önemsenmesi gereken sonuçlar ortaya koyuyor.

#1
Foto - Çok fazla uyumanın sağlığa zararları nelerdir? Cevapları herkesi şaşırttı, dehşete düşürdü! Altında hastalık yatıyor olabilir!

Günlük 7-8 saatlik uyku ihtiyacınızı aldığınız halde hala uykulu hissediyorsanız altında yatan başka nedenler olabilir. Uzun saatler çalışmak, verimli uykuyu alamamak veya vitamin eksiklikleri gibi durumlar sürekli uyku halini devam ettiriyor olabilir. Ancak tüm bunların dışında 'Hipersomnia' adı verilen aşırı uykusuzluk durumu sürekli uyku halinizi tetikliyor olabilir.

#2
Foto - Çok fazla uyumanın sağlığa zararları nelerdir? Cevapları herkesi şaşırttı, dehşete düşürdü! Altında hastalık yatıyor olabilir!

Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları! 1. Kalp hastalığı ve felç riskini yükseltiyor. Çok fazla uyuma ile bağlantılı sorunlardan biri, kardiyovasküler hastalıktır. Araştırmacılar, gece 8 saatten fazla uyuyan kişilerin kalp spazmı yaşama riskinin iki kat, koroner kalp hastalığına yakalanma olasılığının ise yüzde 10 daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca bir başka çalışmada çok fazla uyuyan kişilerde kalp hastalığı gelişme riskinin yüzde 38, felç geçirme riskinin ise yüzde 46 daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

#3
Foto - Çok fazla uyumanın sağlığa zararları nelerdir? Cevapları herkesi şaşırttı, dehşete düşürdü! Altında hastalık yatıyor olabilir!

2. Obezite riskini yükseltiyor! Çok fazla uyuma ile ilişkilendirilen bir başka faktör de kilo alımıdır. Yatakta çok uzun süre vakit geçirdiğinizde egzersiz yapamıyorsunuz, hatta hareket edemiyorsunuz, bu yüzden daha az kalori yakıyorsunuz. Kanada’da yapılan bir çalışmada, çok fazla uyuyan katılımcıların kilo seviyeleri 6 yıl boyunca takip edildi. Bu sürede çok fazla uyuyanların normal sürelerde uyuyanlara göre 6 kilo daha fazla aldığı ve obezite geliştirme risklerinin yüzde 21 arttığı tespit edildi. 3. Diyabet riskini yükseltiyor! Çok fazla uyuma ile obezite arasındaki bağlantı göz önüne alındığında, çok fazla uyuyanlar arasında diyabet hastalığının daha yaygın olduğu görülmüştür. Hatta Kanadalı araştırmacılar, ideal kilo korunsa bile çok fazla uyumanın diyabet geliştirme riskini iki katına çıkardığını buldular. Diğer çalışmalar, çok fazla (veya çok az) uyumanın, kilonuz veya aktivite düzeyinizden bağımsız olarak, kan şekeri seviyenizi etkileyebileceğini düşündürmektedir.

#4
Foto - Çok fazla uyumanın sağlığa zararları nelerdir? Cevapları herkesi şaşırttı, dehşete düşürdü! Altında hastalık yatıyor olabilir!

4. Baş ağrılarına neden oluyor! Çok fazla uyumanın yan etkilerinden birinin de baş ağrıları olduğu düşünülüyor. Bunun nedeni olarak, uyku sırasında nörotransmitter dalgalanmalarının baş ağrıları için tetikleyici olabileceği gösteriliyor. Bir başka olasılık da, sabah geç saatlere kadar uyuyan kişilerin kafein yoksunluğu, kan şekeri düşüklüğü ya da vücudun su ihtiyacını karşılayamamaları sonucunda baş ağrıları yaşıyor olmasıdır.

#5
Foto - Çok fazla uyumanın sağlığa zararları nelerdir? Cevapları herkesi şaşırttı, dehşete düşürdü! Altında hastalık yatıyor olabilir!

5. Depresyona girme olasılığını yükseltiyor! Araştırmalar uzun süreli uyku ile sık görülen zihinsel sorunlar arasında bağlantı olduğunu göstermektedir. Yapılan bir çalışmada, uzun uyku süresinin depresif belirtiler ile ilgili genleri harekete geçirdiği tespit edilmiştir. Bu konudaki bir başka varsayım ise, çok fazla uyumanın fiziksel aktiviteyi azaltmasının sonucu olarak, depresyon ve stresi engelleyen dopamin, serotonin ve endorfin hormonu salımının yeterli düzeylerde olmamasıdır. 6. Vücutta ağrılara neden oluyor! Yatakta çok fazla zaman geçirmekten kaynaklanan aktivite azalması, özellikler sırt probleminiz varsa daha fazla ağrı yaşamanıza neden olabilir. Tam tersine daha fazla aktivite ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olabilirken, daha kaliteli bir uyku çekmenizi sağlayabilir. Böylece uzun süreler uyumanıza gerek kalmadan dinlenmiş ve zinde bir şekilde yataktan kalkabilirsiniz.

#6
Foto - Çok fazla uyumanın sağlığa zararları nelerdir? Cevapları herkesi şaşırttı, dehşete düşürdü! Altında hastalık yatıyor olabilir!

7. Beynin yeterince iyi çalışmamasına neden oluyor! Çok fazla uyuma, baş ağrısı ile birlikte “beynin yeterince iyi çalışmaması sonucu konsantre olamama” olarak bilinen “beyin sisi” problemine yol açabilir. Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, 9 saatten fazla uyuyan yaşlı kadınların neredeyse 2 yıl yaşlanmaya eşdeğer bilişsel zayıflama yaşadığını göstermiştir. Ayrıca, uzun uyumanın neden olduğu uyku bozukluklarının beyin fonksiyonlarında azalmaya neden olduğu belirtilmektedir.

#7
Foto - Çok fazla uyumanın sağlığa zararları nelerdir? Cevapları herkesi şaşırttı, dehşete düşürdü! Altında hastalık yatıyor olabilir!

Çok uyumak hangi hastalığın habercisi? Psikolojik ve zihinsel rahatsızlıklar sürekli uyku haline davetiye çıkarabilir: Anksiyete, şizofreni, Parkinson hastalığı, panik atak, stres, kaygı ve yoğun mutsuzluk hali vs. Huzursuz bacak sendromu olarak ifade edilen uyurken bacaklarda görülen ağrı ve uyuşma, sabahları uykulu gözlere neden olur.

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