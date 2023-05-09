2023-05-09 21:04:40 Çok fazla uyumanın sağlığa zararları nelerdir? Cevapları herkesi şaşırttı, dehşete düşürdü! Altında hastalık yatıyor olabilir!
Yetersiz uyumanın sağlığa olumsuz etkileri olduğunu birçoğumuz biliyoruz ancak çok fazla uyumanın sağlığa zararları hakkında pek fazla bilgi sahibi değiliz. Uzmanlar ortalama bir yetişkinin 7 ila 9 saat uyumasını tavsiye ediyor. Peki, bu kadar uyumak size yetmiyor ve çok fazla uyuyorsanız vücudunuz nasıl etkileniyor? Bu konuda yapılan araştırmalar, çok fazla uyumanın zararları ile ilgili önemsenmesi gereken sonuçlar ortaya koyuyor.