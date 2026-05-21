Boykot çağrıları sürerken Nestle’ye bir darbe daha: Ünlü markaya baskın

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biri olan ve son dönemde birçok ülkede boykot çağrılarıyla gündeme gelen Nestle, bu kez Fransa’daki soruşturma ve baskın haberleriyle dikkat çekti. Şirkete ait ünlü maden suyu markası Perrier hakkında “tüketiciyi yanıltma” ve “hile” iddialarıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre güvenlik güçleri ve denetim ekipleri, Nestle’nin Fransa’daki bazı tesislerinde arama ve baskın gerçekleştirdi. Şirket ise yaptığı açıklamada operasyonları doğrulayarak yetkili makamlarla iş birliği içinde çalıştığını duyurdu.

Soruşturmanın, bir tüketici hakları savunucusu grubunun Paris Savcılığına yaptığı suç duyurusunun ardından başlatıldığı belirtildi. Başvuruda, tüketicilerin yanıltıldığı ve bazı uygulamaların “hile” kapsamında değerlendirilebileceği iddia edildi.

Nestle’ye bağlı Perrier markası ise son yıllarda sağlık ve hijyen tartışmalarıyla sık sık gündeme geliyor. 2024 yılında Fransa’da yapılan kontrollerde Perrier kaynaklarında E. coli ve koliform bakterilere rastlandığı açıklanmış, kamuoyunda “dışkı kökenli bakteri” tartışmaları büyümüştü. Olayın ardından milyonlarca şişe piyasadan toplatılarak imha edilmişti.

Yaşanan gelişmeler sonrası Perrier ürünleri, Avrupa Birliği ve Fransa düzenlemeleri kapsamında “doğal maden suyu” statüsünü de kaybetmişti. Bu durum, markanın yıllardır kullandığı “doğal kaynak suyu” imajına büyük darbe vurdu.

Özellikle sosyal medyada devam eden Nestle boykotu sırasında gelen yeni soruşturma haberleri, şirket üzerindeki kamuoyu baskısını yeniden artırdı. Tüketici güvenliği ve şeffaflık tartışmaları sürerken, soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merakla takip ediliyor.