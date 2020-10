Koronavirüs ilacı bulundu mu? 219 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını tedbirler yeterli olarak alınmayınca tük dünyaya yayıldı. Henüz bu hastalığa karşı etkin bir aşı ve ilaç bulunmuyor. Hastalıktan korunmanın yolu ise maske, mesafe ve hijyen… Tüm dünya bu hastalığa karşı savaşırken doktorlar tedavi süreçlerinde pek çok ilacı kullanıyor. Söz konusu ilaçlardan biri de aspirin. Peki, aspirin koronavirüse karşı faydalı mı?

Aspirin koronavirüse karşı koruyor mu?

Maryland Üniversitesin'de yapılan araştıralar günlük düşük dozda aspirin alanların koronavirüsten ölüm oranlarının düştüğü yönünde. Araştırmada 55 yaşlarındaki 412 kovid hastası incelendi. Söz konusu hastaların dörtte biri kardiyovasküler hastalıkları sebebiyle düşük doz aspirin kullanıyor. İncelemeler düzenli aspirin kullananlarda ölüm oranının yüzde 47 düştüğünü gösterdi.

Maryland Üniversitesinde anesteziyoloji doçenti olan Dr. Michael A. Mazzeffi, aspirinin kan inceltici etkilerinin mikroklot oluşumunu önleyerek koronavirüs hastalarına fayda sağladığını tahmin ettiklerini söyledi. Mazzeffi, “Covid-19 teşhisi konan hastalar, önce doktorlarına danıştıkları sürece günlük aspirin alabilirler” dedi.

Uzmanlar sık sık koronavirüsle ilgili her gün yeni bir şey öğrendiklerini birkaç hafta önce doğru kabul edilenlerin yeni bilgilerle sarsılabildiğini belirtiyor. Doktorlar yapılan çalışmalarda kişi sayılarının az olduğunu vurguluyor ve Kovid-19 hakkında henüz tam bilgilerin yerleşmediğini vurguluyor. Bu sebeple tavsiye edilen her ilaç kullanılmamalı. Bu sebeple bir ilaç kullanacaksanız; bunun mutlaka bir hekim gözetiminde onun onayıyla alınması gerekiyor. Bu nedenle hiçbir hastalığınız bulunmadan kan sulandırıcı özelliği taşıyan aspirinleri kendi kararınızla kullanmayın. Öncelikle hekiminize danışın. Uzmanlar zaten her gün aspirin kullanması gereken hastalara bu ilacı reçete ediyor.