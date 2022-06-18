Aspiratör filtresi nasıl temizlenir?

Devamlı silinen bir bölge olmadığından üst kısmını daha çok sildiğimiz aspiratör, iç kısmı ise devamlı yağ çekmesiyle sarı bir görünüm içine giriyor, ihmal ettiğimiz mutfaktaki bir bölüm diye biliriz. Sizler için güzel ve çabuk olan bir kaç püf noktası, pratik bilgiler paylaşımı yapıyoruz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı unutmayınız yeni pratik bilgilerde görüşmek üzere bol temiz günler dileriz.

Bulaşık deterjanı ile aspiratör temizliği

Bulaşık makinesi deterjanı ile harika bir temizlik sağlaya bilirsiniz, evimizde bulunan pratik yöntemler arasında yer almaya ve hanımların en çok tercihleri arasında, yapmanız gereken aspiratörün yağ kısımlı filtresini çıkartalım ve bir tepsi içine alalım ve bir tablet bulaşık makinesi deterjanı ekleyip sıcak su dökelim ve bekleyip sonucu görelim, yağın aktığını göreceksiniz, parlayan bir filtre tertemiz olacaktır.

Aspiratör temizliği

Diğer yöntem ise çamaşır makinesi deterjanı ile de temizleyebilirsiniz.

Aspiratörün yağlarını ne ile temizlenir?

Kaynayan suyun içerisine soda ekleyin ve genişçe bir kaba alın. Kabın içerisine çıkardığınız aspiratör filtresini koyun ve yaklaşık 5 dakika bekletin. Sürenin sonunda tüm lekelerden kurtulacaksınız.

Mutfak aspiratörü temizliği nasıl yapılır?

Beyaz sirke etkisi

Bu yöntemin ilk adımı, filtrelerin girebileceği genişlikte bir tencere içerisinde bir miktar su kaynatmaktır. Sıcak suyun içerisine bir su bardağı beyaz sirke eklemelisin. Su kaynadığında ise 1 fincan karbonatı yavaş yavaş ilave edip aspiratör filtrelerini karışıma batırmalısın