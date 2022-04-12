Aspirasyon pnömonisi nedir? Aspirasyon pnömonisi neden olur belirtileri neler?

Aspirasyon, kişinin yutarak midesine göndereceği bir maddenin yanlışlıkla solunum yollarına kaçması olarak tanımlanabilir.

Aspirasyon belirtileri neler?

Aspirasyonda görülen bazı belirtiler şu şekildedir:

Boğazda bir şey takılı kalmış hissi,

Yutma sırasında ağrı, yutmada zorluk,

Yeme veya içme sonrası öksürme ihtiyacı,

Yeme veya içme sırasında tıkanma hissi,

Yeme sırasında guruldama benzeri ses çıkarmak.

satır arası

Aspirasyon, kişinin yutarak midesine göndereceği bir maddenin yanlışlıkla solunum yollarına kaçması olarak tanımlanabilir. Yutma işlemi sırasında solunum yollarına kaçan bu maddeler, akciğerlere kadar inerek çok ciddi komplikasyonların gelişmesine yol açabilir. Aspirasyon farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Aspirasyon neden olur?

Yetişkinlerde aspirasyonun temel sebebi, yutma fonksiyonunun bozulmasıdır. Yutmanın normal şekilde gerçekleşmemesi, aspirasyona giden mekanizmaları aktif hale getirerek mideye gitmesi gereken maddelerin solunum yollarına kaçmasına yol açar.

Aspirasyon tedavisi nasıl yapılır?

Aspirasyon, kişide belirgin semptomlara yol açtığında durumu fark etmek ve teşhisi koymak görece daha kolaydır. Ancak bazı hastalarda aspirasyonun belirtileri çok açık olarak görülmez. Bu gibi durumlarda tanı koymak daha güç olabilir. Aspirasyon tanısı için öncelikle hastanın şikayetleri sorgulanır ve fizik muayenesi yapılır.