Asparagasın kralı Rahim’in oğlu olduğunu herkes biliyor! Soyadından neden utanıyorsun Murat Turan?

Ekonomiye dair yazdığı onlarca asılsız makaleyle babasının varisi olan Sözcü yazarı Murat Turan'ın, neden ailesinden farklı bir soyad olarak "Muratoğlu"nu kullandığı sorusu kafaları kurcalıyor. Babası Rahmi Turan son olarak, "Saray'a giden CHP'li" iddiasıyla Muharrem İnce'yi hedef haline getirmesi ve iddiaların yalan çıkması sonrası ismi iyice asparagas haberlerle anılır hale geldi. Yalanlarıyla meşhur babasının soyismini kullanamayan Murat Turan hakkında dikkat çekici bir yazı kaleme alan Sabah yazarı Dilek Güngör, "Siz de benim gibi merak ediyorsunuz değil mi? Doğru ya, bir insan babasının soyadını niye gururla kullanmaz? Neden fake bir soyadıyla yazar? Çekindiği bir şeyler mi var? Aklıma birkaç şık geliyor tabii.." ifadelerini kullandı.

İşte Güngör'ün bugünkü yazısı:

Geçenlerde YouTube'da "Anneme söylemeyin, ben bir ekonomik tetikçiyim" diye bir video önüme düştü.

Aklınca yabancı bankaların bugüne kadar yaptığı kur operasyonları üzerinden ekonomi yönetimiyle dalga geçiyor. Laubali mi laubali... Siyah gözlükleri takmış... Önce tanıyamadım tabii... Gözlükleri çıkarınca baktım Murat Turan'mış!

O kim mi?

Yahu yok mu hani Sözcü'de fake ismiyle ekonomi yazar. Daha doğrusu atıp tutar. Babasının torpiliyle kaptığı köşede sallar.

Nam-ı diğer Murat Muratoğlu...

Kafanız karıştı biliyorum.

Siz de benim gibi merak ediyorsunuz değil mi? Doğru ya, bir insan babasının soyadını niye gururla kullanmaz?

Neden fake bir soyadıyla yazar?

Çekindiği bir şeyler mi var?

Aklıma birkaç şık geliyor tabii...

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nun gerçek adıyla Murat Turan'ın babası Rahmi Turan'dır. Hani Türk basın tarihine adını 'asparagas kralı' olarak yazdıran... En son "Saray'a giden CHP'li" diye salladığı yazısını hatırlarsınız.

Biliyorsunuz, yazıdan sonra fena çuvallamıştı.

Kaynağı olduğunu söylediği arkadaşı dahi onu satmıştı. Herkes yalanlayınca trafik kazası falan diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmıştı ama nafile... Entrika çevirmeye çalışırken eline yüzüne bulaştırınca köşesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP'li Muharrem İnce'den özür dilemek zorunda kalmıştı.

Gerçi Rahmi Bey'i tanıyanlar bilir.

Bakmayın köşesinden etik butik yaparak tokmak salladığına...

Gazetecilik sicili hep böyle kirli anılarla doludur.

Vakti zamanında Tan gazetesinde yaptıklarını hatırlarsınız. 'Sakallı Bebek' haberini bilmeyen yoktur. Rahmetli Nazmiye Demirel'in namusuna dil uzattığı haberlerini okumuşsunuzdur. Adnan Hocacı olduğu iddia edilen kızı nedeniyle sapkın tarikatla para alışverişini duymuşsunuzdur.

Sonrasında parasını kurtarmak için haber dosyalarının üzerine yattığını işitmişsinizdir.

Hiç uslanmamış olacak ki, geçenlerde "Bu pazar çok ceza kesilebilir" başlıklı yalanıyla Emniyet'ten tekzibi yemiştir.

Hangi birini sayayım!

Vallahi, hepsini buraya dizmeye kalksam yazı dizisi çıkar.

Neyse biz gelelim Murat Turan'a...

Sanırım, babasının basın tarihindeki kötü itibarı kendisini rahatsız ediyor ya da utandırıyor.

Hoş, kendisinin Rahmi Bey'den pek farkı yok. Açın yazılarına bakın. Ekşi sözlükteki yazılardan arakladığı köşesinde dile getirdiklerinin 10 tanesinden biri ancak doğru çıkar. Belki de bu asparagas, yalan habercilik genetiktir.

Aklıma gerçek soyadını kullanmamasıyla ilgili ikinci bir şık daha geliyor. Kendisi okuldan sonra ABD'ye yerleşmişti.

İkiz Kuleler'de emtia borsasında brokerlik yapmıştı. Sonra ne olduysa bir anda apar topar tası tarağı toplayıp Türkiye'ye taşındı. Acaba orada birtakım olaylara mı karıştı da soyadını kullanmıyor?

Bu da ihtimal dahilinde...

Murat Turan her gün geyik yaptığı, işkembeden salladığı köşesinde neden gerçek soyadını kullanmadığını anlatsa da aydınlansak!