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ASO’dan kalkınmada Japonya modeli önerisi

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:13
ASO’dan kalkınmada Japonya modeli önerisi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, geçtiğimiz günlerde ASO’yu ziyaret ederek yönetim kurulu toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a Japonya’nın kalkınma modelinin örnek alınması yönünde öneride bulunduklarını söyledi.

Reel keime sermaye desteği

Bakan Berat Albayrak ile ekonominin içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını dile getiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Özellikle içinde bulunduğumuz durgunluk ortamından çıkışın, yani firmaların üretim gücünün korunması ve piyasaların işler hale gelebilmesi için kamunun reel sektöre sermaye niteliğinde kaynak aktarması gerektiğini kendisine belirttik. Bu çerçevede kendisine Japonya örneğini anlattık ve reel sektöre likidite sağlamak açısından daha önce bu ülkenin uygulamaya koyduğu bir model önerisinde bulunduk" diye konuştu.

Merkez Bankası şirketlere ortak olsun

Japon Merkez Bankası’nın (BOJ) 2013’te para politikasında, firmaların fiziki ve beşerî sermaye yatırımlarını aktif bir biçimde desteklemek amacıyla Borsa Yatırım Fonları ve Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları ile ekonomik büyümeyi canlandırmaya çalıştığını kaydeden Özdebir, "Merkez Bankamızın şirketlerimize ortak olarak dâhil olabileceği yeni mekanizmalar geliştirilmelidir. Örneğin, şirketlerin bankalara olan borçları Merkez Bankası tarafından satın alınarak, şirket ortağı haline gelebilir ve böylece mali yapısı güçlendirilmiş olur" dedi.


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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:13
  1. Nurettin Özdebir
  2. Ankara Sanayi Odası
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  4. Berat Albayrak

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