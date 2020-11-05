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Ekonomi ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı
Ekonomi

ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Son dönemde ertelenmiş talepte önemli bir çözülme var. Bunun ekonominin arz tarafına olumlu yansıdığını görüyoruz" - "Bu sıkıntılı dönemde dahi ithal lüks tüketim mallarına talep artışı hala devam ediyor. Bize düşen görev, ithal ikameci bir politika tercihiyle ithalatımızı azaltıp ihracatımızı artırmak"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:07:40 -
ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, son dönemde ertelenmiş talepte önemli bir çözülme olduğunu belirterek, "Bunun ekonominin arz tarafına olumlu yansıdığını görüyoruz ancak hala bazı sektörlerde salgının ortaya çıkarmış olduğu olumsuz etkiler devam ediyor. Bu olumsuzlukların giderilmesine katkı sağlayacak politikalar geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Oda üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Özdebir, videokonferans yöntemiyle yapılan toplantının açılışında, mart ayından bu yana risk algısı ve belirsizliklerin hala yüksek seviyede olduğu bir dönemin yaşandığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar, ABD seçim sonuçları, Azerbaycan-Ermenistan gerginliği, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan belirsizlikler ve bu belirsizliklerdeki yüksek risk algısının her geçen gün arttığını ifade eden Özdebir, bu durumun ekonomi politika yapıcıların uygun bir ekonomi politikası formüle etmesini zorlaştırdığını bildirdi.

Özdebir, salgının tüm dünyada sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getirdiğini vurgulayarak, "Salgın, şu an itibarıyla bütün ülkelere nüfuz etti, 48 milyon vakaya ve 1,3 milyon insanın da ölümüne neden oldu. Küresel dünya, geçmiş kriz deneyimlerinden farklı olarak daha geniş kapsamlı bir kriz olgusuyla karşı karşıya. Ekonomiler hem arz hem talep şokunu birlikte yaşıyor. Bu da küresel ekonomilerde durgunluk beklentilerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu." dedi.

Özdebir, gelecek dönemde sürdürülebilir bir enflasyon, istikrarlı bir faiz ve kur düzeyiyle birlikte ekonomiye olan güvenin tesis edilerek yatırımcıların yeniden yatırım fırsatlarını değerlendirmeye alacaklarına inandığını söyledi.

Sağlıklı bir büyüme için üretim, verimlilik, dijitalleşme ve iş gücünün niteliğinin önemli olduğunu belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Son dönemde ertelenmiş talepte önemli bir çözülme var. Bunun ekonominin arz tarafına olumlu yansıdığını görüyoruz ancak hala bazı sektörlerde salgının ortaya çıkarmış olduğu olumsuz etkiler devam ediyor. Bu olumsuzlukların giderilmesine katkı sağlayacak politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Dış ticarette ortaya çıkan dengelenme süreci ekonominin dinamizmini bozuyor. Bu sıkıntılı dönemde dahi ithal lüks tüketim mallarına talep artışı hala devam ediyor. Bize düşen görev, ithal ikameci bir politika tercihiyle ithalatımızı azaltıp ihracatımızı artırmak. İthal ürünlerde, özellikle de lüks ithal tüketim mallarında kısıtlayıcı telafi edici vergilerin yürürlüğe konulması gerekiyor."

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depreme değinen Özdebir, depremin herkesi derinden yaraladığını belirterek, "ASO olarak biz de Ankara Valiliğimiz öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulunduk. Üyelerimizin üretimleriyle ilgili talepleri karşılamaya hazır olduğumuzu da bildirdik. Tekrar İzmir'e ve ülkemize geçmiş olsun diyor, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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