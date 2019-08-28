ASO Başkanı Özdebir: "Kadına yönelik tüm saldırıları şiddetle kınıyorum"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Kadına yönelik tüm saldırıları ben de şiddetle kınıyorum. Bunları önlemenin yollarından birinin de kadın istihdam oranlarının arttırılması olduğunu düşünüyorum. Erkeklerin 4’de 3’ü istihdama katılırken, bu oran kadınlarda 3’de 1 seviyesindedir. Kadınların istihdama katılım oranlarının arttırılması, bu tür olayların yaşanmasını kısmen de olsa etkileyecektir diye düşünüyorum” dedi.

ASO’da Ağustos ayı meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıda ASO Başkanı Nurettin Özdebir, son zamanlarda yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekti. Özdebir, yaptığı ekonomik değerlendirmenin ardından yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutladı. Özdebir, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlayan kur ataklarının ekonomik derinleşme ve makroekonomik değişkeni olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Kur atakları sonrasında uygulamaya konulan reform hareketlerinin olumsuz havayı bir nebze olsun değiştirdiğini ifade eden Özdebir, bazı makroekonomik değişkenlerde istenilen düzelmenin henüz sağlanmadığını da söyledi. Özdebir, “Reel sektör, mevcut ortamda orta ve uzun vadeli bir plan yapmakta zorlanmaktadır. Özellikle son aylarda kurlarda kısmi bir dengelenme yaşanırken, bu hafta başında yeniden yukarı yönlü hareketler başladı. Kurdaki oynaklığın hala devam etmesi, yüksek enflasyon ve iç talepteki yetersizlik ve bunların ortaya çıkardığı belirsizlik ortamı reel sektörün yatırım iştahını her geçen gün azaltmaktadır. Reel sektörün uzun ve orta vadeli ve dengeli bir strateji belirleyebilmesi için ekonomik istikrarın ve güvenin sağlanması yegâne şarttır” şeklinde konuştu.

"Türkiye listede 44 firma ile Çin’den sonra en çok firması olan ikinci ülke"

Yaşanan gelişmelere rağmen inşaat sektöründe güzel haberler olduğunu söyleyen Özdebir, uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record’un (ENR) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinin 2018 sonuçlarını açıkladığını dile getirdi. ENR’nin hazırladığı analizli verileri paylaşan Özdebir, “ENR verilerine göre 2018 yılında uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü yalnızca yüzde 1’lik artışla 482,4 milyar ABD dolarından 487,3 milyar ABD dolarına çıktı. ENR’ın raporunda küresel inşaat sektörünün 2018 yılında zayıf bir performans gösterdiği belirtilirken, halen çeşitli fırsatlar barındırsa da içinden geçtiğimiz dönemde başarısız olan çok sayıda büyük ölçekli uluslararası firma dikkate alındığında risklerin sürdüğüne işaret edildi. Raporda dünya liginde yer alan firmaların risklere temkinli yaklaşarak hedeflerini küçülttüklerine de dikkat çekildi. Tüm bu zorluklara rağmen Türkiye listede 44 firma ile Çin’den sonra en çok firması olan ikinci ülke olarak geçen yılki yerini korumayı başardı. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için yüzde 4,6 oldu. Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana

pazarlar olan Orta Doğu’da yüzde 9,7’den yüzde 10,4’e yükselirken, Asya’da yüzde 4’ten yüzde 2,1’e geriledi. Firmalarımızın pazar payı Afrika’da çok değişmeyerek yüzde 5,6 olurken, Avrupa’da ise sınırlı artışla yüzde 7’ye ulaşıldı” dedi.

ASO Başkanı Özdebir konuşmasına şöyle devam etti:

“Büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki bu 44 firmanın 18 tanesi Ankara Sanayi Odası üyesi. İki firmamız da ASO Meclisinde temsil edilmektedir. Bu firmalar Kolin ve Yenigün. Ben hem üyelerimizin hem de listede yer alan diğer firmalarımızın kurucuları, yöneticileri ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Bize büyük bir gurur yaşattılar. İnanıyorum ki müteahhitlik sektörümüz hem sayı olarak hem de iş hacmi olarak bizi birinciliğe de taşıyacaklar.Çok başarılı olduğumuz bu alanda bu hedefe ulaşmanın zor olmayacağını düşünüyor, tekrar tebrik ediyorum.”

"Berat Albayrak’la ekonominin içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk"

Kurban Bayramı öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ASO’yu ziyaret ettiğini hatırlatan Özdebir, “Kendisi bizleri dinlemeye geldiğini ifade etti ve ekonominin içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Özellikle içinde bulunduğumuz durgunluk ortamından çıkışın, yani firmaların üretim gücünün korunması ve piyasaların işler hale gelebilmesi için kamunun reel sektöre sermaye niteliğinde kaynak aktarması gerektiğini kendisine belirttik. Bu çerçevede kendisine Japonya örneğini anlattık ve reel sektöre likidite sağlamak açısından daha önce bu ülkenin uygulamaya koyduğu bir model önerisinde bulunduk” diye konuştu.

"Sermaye malı üretiminde aylık yüzde 9,9 gibi ciddi bir düşüş söz konusu"

Özdebir, ekonomik verilerle ilgili şahsi tespitlerini de paylaşarak, “Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında azaldı. Bu veri gelecek aylarda üretimdeki değişmenin önemli belirleyicisidir. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış rakamlara baktığımızda, imalat sanayi üretimi yüzde 4,3 düşüş kaydetmiş, ara malı üretiminde aylıkta yüzde 2,7 yıllıkta ise yüzde 8,1’lik bir düşüş söz konusudur. Sermaye malı üretiminde aylık yüzde 9,9 gibi ciddi bir düşüş söz konusu iken, yıllıkta ise yüzde 5,8 azalış gerçekleşmiştir. Ara malı ve sermaye malı üretimde kullanılan ana girdidir,bunların azalması gelecek dönemde üretimin çok düşük seviyede kalacağı ve ekonomide durgunluğun devam edeceğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

"İşsizlik rakamlarındaki artış toplam talepte düşüşe neden olmakta"

2 Eylül’de ikinci çeyrek büyüme rakamlarının açıklanacağını hatırlatan Özdebir, işsizlik rakamlarına ait verileri paylaştı. Özdebir, “Sanayi üretim endeksi bu rakamın negatif olarak gerçekleşeceği ihtimallerini kuvvetlendiriyor. Sanayide yaşanan daralma işsizlik rakamlarına olumsuz yönde yansımaktadır. İşsizlik hala ülkemizin en önemli gündem maddesi olmaya devam etmektedir. İşsizlik yüzde 12,8 seviyesine düşmesine rağmen, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik mayıs ayında yüzde 14 seviyesine yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik 14 aydır artmaya devam ediyor.15-24 yaş arası genç işsizlik oranı 5,5 puan artarak yüzde 23,3 seviyesine geldi. Ne eğitimde ne işte olanların oranı geçen yıl 21,9 iken bu yıl yüzde 24 seviyesine yükselmiştir. İşsizlik rakamlarındaki artış toplam talepte düşüşe neden olmakta, bu da reel sektörün üretimini etkilemektedir” şeklinde konuştu.

"Kadına yönelik tüm saldırıları şiddetle kınıyorum"

Kırıkkale’de eski kocası tarafından kızının gözleri önünde öldürülen Emine Karabulut cinayeti hakkında da konuşan Özdebir, kadına şiddeti kınadı. Özdebir, kadın istihdamının öneminden bahsederek, “Kadına yönelik tüm saldırıları ben de şiddetle kınıyorum. Bunları önlemenin yollarından birinin de kadın istihdam oranlarının arttırılması olduğunu düşünüyorum. Erkeklerin 4’de 3’ü istihdama katılırken, bu oran kadınlarda 3’de 1 seviyesindedir. Kadınların istihdama katılım oranlarının arttırılması, bu tür olayların yaşanmasını kısmen de olsa etkileyecektir diye düşünüyorum” dedi.

"30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü kutlu olsun"

Özdebir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutlayarak, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyduğunu söyledi. Özdebir, “Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümünü kutluyor, bu zaferi bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.