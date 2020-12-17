ASO Başkanı Nurettin Özdebir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özdebir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek oyladı.

Fotoğraflarda büyük emek olduğunu ve birbirinden başarılı görsellerin yer aldığını dile getiren Özdebir, yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" isimli fotoğrafını tercih etti.

Özdebir, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" isimli fotoğrafına, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy verdi.

- "AA, çok önemli görevler ifa ediyor"

Anadolu Ajansının, Türkiye'nin bilinirliği ve tanıtımı açısından çok önemli görevler ifa ettiğine dikkati çeken Özdebir, "Bunları en güzel şekilde yapmaya devam edeceğinden eminim. Bütün çalışanlara başarılar diliyorum." dedi.