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ASMYD’den Karataş’a ziyaret

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcılığı görevine atanan Özgür Karataş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:06
ASMYD’den Karataş’a ziyaret

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcılığı görevine atanan Özgür Karataş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bağlı olarak 1992 yılında kurulan ve 2017 yılında Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülen İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevine Özgür karataş atandı.


Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği, ataması gerçekleşen Özgür Karataş’ı İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde ziyaret etti.


Ziyarette konuşan ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik, Karataş’ın dekan yardımcılığı görevine getirilmesinin İnönü Üniversitesi içim güzel sonuçları beraberinde getirecek bir gelişme olduğunu söyledi.


Karataş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ASMYD ile ortak projelere imza atmaya devam edeceklerini paylaştı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:06
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