Asmalı: Değerlerimiz Darülaceze’de herkese eşit aktarılıyor

Asmalı burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişiye ev ve yuva olan Darülaceze’de bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. İstanbul’daki kimsesiz çocukları, cami avlusunda yatan muhtaçları bir araya toplayıp, huzur içinde yaşamalarını sağlama misyonuyla kurulan Darülaceze’nin, nerede bir düşkün varsa yardım eli uzatan bir kurum olduğunu aktaran Asmalı, “2. Abdülhamit ise bu girişimiyle bizlere; kimsesizlerin kimsesi olan Darülaceze ile gönüllülüğün keyfi değil, bir nevi insanlık vazifesi olduğunu gösteriyor. Darülaceze’nin ruhu sevgi ve muhabbetle yaşatılıyor. Medeniyetimizden aldığımız insanlık değerleri ve vakıf şuuru, Darülaceze’de din, dil, etnik kimlik ayırt edilmeden tüm misafirlere eşit mesafede aktarılıyor. Sakinlerin dertleri de mutlulukları da sahipleniliyor. Dertler paylaşılarak azalırken, mutluluklar ise sohbetle çoğalıyor. Atölye çalışmalarıyla yeni meziyetler kazanan sakinler, el emeği göz nuru ürünleriyle yaşama daha da çok bağlanıyor” dedi.

Asmalı, MÜSİAD olarak bu yuvayı sürdürülebilir kılmak adına tüm üyeleriyle seferberlik ruhuyla ilerlediklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünyada korumasız kalan yetim, öksüz ve sosyal yetimler için faaliyet yürüten Yetim Vakfı iş birliğinde ortak bir iyilik hareketine imza attık. MÜSİAD üyeleri olarak Yetim Sponsorluk Sistemi’nden 12 bin çocuğa hami olacağız inşallah. ‘Yetimin Gönlüne Dokun İyiliğe Kanatlansın Dünya’ yetim hamilik sertifikası kapsamında 12 bin yetim çocuğun eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılayacağız.”