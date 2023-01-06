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Siyaset Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker salvoları
Siyaset

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker salvoları

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik salvoları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sık sık eleştiren Baykal son olarak, CHP liderinin Sedat Peker'in iddiaları için "doğrudur" dediği haber içeriğini paylaşarak, "Mafya ile mafya yardımıyla savaşmayı planlıyor olmalı" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 09:04:00 - 2023-01-06 09:07:06
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker salvoları

CHP'den istifa ettikten sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler getiren Aslı Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden bir kez daha CHP liderini hedef aldı.

Twitter'dan açıklama yapan ve Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker'in iddiaları için "doğrudur" dediği haber içeriğini paylaşan Aslı Baykal, "Kılıçdaroğlu, 'Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız' dedi. Daha muhalefette iken mafyayı referans alarak siyaset yaptıklarına göre, mafya ile mafya yardımı ile savaşmayı planlıyor olmalı" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mustafa

Aslı çok haklı, daha ileri giderse hainde der, lakin tek parti dönemindeki kişide dikdatör bir insandı, bunu çıkıp mertçe söylesin, babasının inanan insanlara zulmunü unutmadık.

Barış

Sayın Aslı Baykal helal olsun size çok güzel bir konuyu ifşa ettiniz ver bakalım cevap kılıçdaroğlu
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