Aslı Baykal seçim sonuçlarında CHP'yi eleştirdi: Genel seçimde umduğunu bulamaz

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimle birlikte, 5 yıllık yerel yönetimin isimlerini belirledi.

Seçim sonuçlarına göre; CHP, büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı.

AK Parti ise; büyükşehir belediyelerinden 12, il belediyelerinden 12, ilçe belediyelerinden 359 ve belde belediyelerinden 124 olmak üzere toplamda 507 belediye başkanlığı kazandı.

ASLI BAYKAL SONUÇLARI BEĞENMEDİ

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinden geçtiğimiz yıllarda istifa eden Aslı Baykal'ın CHP yönetimine karşı eleştirel tavrı dikkat çekiyordu. Baykal yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesinde CHP'nin yereldeki sonuçlarını beğenmedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

X hesabı üzerinden açıklama yapan Baykal, CHP'yi "İzmir gibi bir ilde oy kaybetti" ifadelerini kullanırken, eski partisinin eğer toparlanmazsa Genel Seçimlerde 'umduğunu bulamayacağını' yazdı.

Baykal'ın paylaşımı şu şekilde;

"Seçim sonuçlarına göre CHP yükseldi, AK Parti düştü ama

2 partinin de bir sıkımlık canları var, adaya göre hızla oy kaybedip kazanabiliyorlar.



Beğenilen eski başkanlar oyu artırdı.



CHP, DEM Parti ile ittifak yaptı ama Afyonkarahisar'da DEM'e kapım kapalı diyen ve CHP yönetiminin eleştirdiği CHP adayı seçimi aldı.



İzmir gibi bir ilde CHP oy kaybetti.

"CHP GENEL SEÇİMLERDE UMDUĞUNU BULAMAZ"

Antalya Kumluca'da CHP çok sevilen adayı mahkemeye verdiği için, o adayın desteklediği Demokrat Parti adayı seçimi aldı.



Yeniden Refah AK Parti'yi beğenmeyenlere kapı oldu, CHP'de yöneticilerin elleri ile büyüttüğü herkesin dönüp kendisini destekleyenleri koltuğundan indirmesinden ders almayan AK Parti; genel seçimde Yeniden Refah ile ittifak yaparak buna zemin sağladı.



CHP'yi beğenmeyenler hala çok sayıda, CHP toparlanmazsa genel seçimde umduğunu bulamaz."