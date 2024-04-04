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Siyaset Aslı Aydıntaşbaş, Erdoğan hakkında neler söyledi neler
Siyaset

Aslı Aydıntaşbaş, Erdoğan hakkında neler söyledi neler

Yeniakit Publisher
2024-04-04 10:01:00 -
Aslı Aydıntaşbaş, Erdoğan hakkında neler söyledi neler

Her milli meselede Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın aleyhine tavır takınan Aslı Aydıntaşbaş bile cumhurbaşkanının dehasını kabul etmek zorunda kaldı.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaptığı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette yaptığı hamlelere dikkati çekti.

Washington Post gazetesi için yazan Aydıntaşbaş, muhalefetin geldiği noktayla ilgili görüşlerini paylaştı.

Aydıntaşbaş, "Ancak Erdoğan'ı başarısız görmek için henüz çok erken." ifadesini kullandı.

Analizde, Erdoğan'ın iktidarda kalmak için "ustaca" değişimlere imza atabildiği belirtilerek, "Ayakta kalan, pragmatist bir kişi." denildi.

ABD merkezli gazetede yayınlanan analizde şu ifadelere yer verildi:
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"Erdoğan'ın üçüncü ve son başkanlık dönemi 2028'de sona eriyor, ancak çok az kişi onun bırakmasını bekliyor.

Muhtemelen 2028 yılına kadar, Türkiye ekonomisinin kendi gözetiminde toparlanması halinde bunun faydalarını elde etmeyi umduğu bir strateji temelinde ilerleyecek.

Ayrıca yeni bir döneme izin verecek anayasa değişiklikleri için de baskı yapacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Mustafa Kemal kadar önemli bir lider" olduğu ifadelerine yer verilerek, "Dönüşümcü bir Türk lider" notu paylaşıldı.

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