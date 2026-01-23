Aslan'ın yeni pençesi İstanbul'da! Noa Lang transferinde mutlu son: Hollandalı yıldız imzaya geldi!

  • İSTANBUL
Galatasaray, ara transfer döneminin ilk ve en ses getiren hamlesini yaparak futbol dünyasını yerinden oynattı. Sarı-kırmızılıların İtalyan devi Napoli ile her konuda el sıkıştığı 26 yaşındaki Hollandalı yetenek Noa Lang, taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde gece saatlerinde İstanbul’a ayak bastı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda hücum bölgesine İtalyan temsilcisi Napoli'de forma giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Lang'ı İstanbul'a getirdi. 26 yaşındaki futbolcu, İtalya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Hollandalı futbolcuyu, havalimanında Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu karşıladı.

 

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Noa Lang, transferinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve Instagram'daki taraftarlar etkili oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynadığımız maçta küçük bir sakatlık yaşamıştım ama şu anda sorun yok. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Burada yaşadığım dönemde çok gençtim zaten. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim" diye konuştu.

Lang, daha sonra sonra Galatasaraylı taraftarların yanına gidip, 3'lü çektirdi.

Hollandalı futbolcu, ardından kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. 26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

