Aslan’dan taraftara çağrı

Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Tire 1922 maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, play off yolundaki zorlu virajda takıma destek vermeleri için maça davet etti

TFF 3. Ligde Şanlıurfa’yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor’ un yarın sahasında Tire 1922 Spor ile oynayacağı maç öncesi Kulüp Başkanı Mustafa Aslan taraftarlara çağrıda bulunarak maça davet etti.

Tüm Şanlıurfalı vatandaşları maça davet ederek takıma destek olmalarını isteyen Aslan, “Takımımız 3. Lig 1. Grupta play off iddiasında yarın çok önemli bir rakibiyle karşılaşacak. Bu maçta takımımızı yalnız bırakmamamız ve tribünden destek vermemiz gerekiyor. Tüm Şanlıurfalı ve Karaköprülü taraftarlarımızı bu maçta takımımızı desteklemeye davet ediyorum. İnşallah hep birlikte sezon sonu hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor’ un Tire 1922 Spor ile oynayacağı maç yarın saat 14.30’da Faruk Çelik Stadyumunda başlayacak.