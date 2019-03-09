0553 313 94 23

Aslan’dan taraftara çağrı

.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:23
Aslan’dan taraftara çağrı

Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Tire 1922 maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, play off yolundaki zorlu virajda takıma destek vermeleri için maça davet etti


TFF 3. Ligde Şanlıurfa’yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor’ un yarın sahasında Tire 1922 Spor ile oynayacağı maç öncesi Kulüp Başkanı Mustafa Aslan taraftarlara çağrıda bulunarak maça davet etti.


Tüm Şanlıurfalı vatandaşları maça davet ederek takıma destek olmalarını isteyen Aslan, “Takımımız 3. Lig 1. Grupta play off iddiasında yarın çok önemli bir rakibiyle karşılaşacak. Bu maçta takımımızı yalnız bırakmamamız ve tribünden destek vermemiz gerekiyor. Tüm Şanlıurfalı ve Karaköprülü taraftarlarımızı bu maçta takımımızı desteklemeye davet ediyorum. İnşallah hep birlikte sezon sonu hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.


Karbel Karaköprü Belediyespor’ un Tire 1922 Spor ile oynayacağı maç yarın saat 14.30’da Faruk Çelik Stadyumunda başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eda Tuğsuz'dan bronz madalya
    1. Eda Tuğsuz'dan bronz madalya
    2. Kayseri Devlet Hastanesinde 8 Mart..
    3. Hastavuk’tan "Sağlıklı kadın, güçlü..
    4. Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman..
    5. Marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı
    6. Güngören’de iki apartmanın çatısı alev..
    7. Başkan Adayı Kırteke, Ancar..
    8. Başkan Öztürk: “Kayseri’de Birincilik..
    9. Azerbaycan Dışişleri Bakanı..
    10. Babadan kalma evini, bağlama atölyesi..
    11. Fatma Şahin’in gözyaşları
    12. Çalışma Hayatında Kadın Sağlığı..
    13. Kuzey Kore'nin Sanumdong tesisinde..
    14. Citroen Cenevre Otomobil Fuarı'nda..
    15. Başkan Çolakbayrakdar: Kadın bizim..
    16. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının..
    17. Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks..
    18. Ankaragücü Bursaspor maçı ne zaman..
    19. MSB askeri kurumlar personel alımı son..
    20. Salihlispor’dan Altınordu’ya transfer..
    21. Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya’ya..
    22. Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne..
    23. Eski rektör Prof. Dr. Tunçalp Özgen..
    24. "Fethi Sekin gibi vatan millet..
    25. Memur-Sen’den "5. Kadın Komisyonları..
    26. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 -..
    27. TOKİ'nin sosyal konutlarına 3 günde 25..
    28. Ortaokul öğrencisi, arkadaşını..
    29. Kocasinan Gelişiyor Esnaf Kazanıyor
    30. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı