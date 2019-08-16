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Aslanapa’da çöp konteynerleri ilaçlanıyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerini kötü kokudan arındırmak ve hijyenik bir ortam sağlamak için temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:49
Aslanapa’da çöp konteynerleri ilaçlanıyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerini kötü kokudan arındırmak ve hijyenik bir ortam sağlamak için temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılıyor.


Aslanapa ilçe merkezinin çeşitli cadde ve sokak aralarındaki çöp konteynerlerinin pis kokmaması ve çevrede yaşayan insanları rahatsız etmemesi amacıyla çöp konteynerinin yıkıma ve temizleme işi düzenli olarak yapılmaya devam ediliyor. Kurban bayramı dolayısıyla yoğun kullanılan çöp konteynerleri, Aslanapa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenip kireçlendi. Konteynerlerin yıkama ve dezenfekte edilmesine yönelik çalışmaların, ilçe merkezindeki tüm sokaklarda belli aralıklarla devam edeceği açıklandı. (YD-EFE)

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:49
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