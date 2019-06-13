0553 313 94 23

Aslanapa’da çevre düzenleme ve kilitli parke döşeme çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi, yol genişletme ve kilitli parke taş döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:22
Aslanapa’da çevre düzenleme ve kilitli parke döşeme çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi, yol genişletme ve kilitli parke taş döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Aslanapa Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin ilçe merkezinde kilitli parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.


Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ”Belediye Fen İşleri ekiplerimiz tarafından ilçe merkezimizde kilitli parke taş döşeme çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ayrıca kaldırım düzenleme çalışmalarımız engelli vatandaşlarımız da düşünülerek yapılmaktadır. Yaz kış demeden çalışmaları sürdüren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarla dar ve bozuk yollarımız daha estetik bir görünüme kavuşmuş olacak. Hedefimiz Aslanapa’yı alt yapısı ve üst yapısı ile çok daha ileri seviyeye taşımak’’ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Alacaşar Derneğini ziyaret etti
    1. Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul..
    2. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    3. Fejsa 3 yıllığına Fenerbahçe’de
    4. Kiraz yüklü tır seyir halinde alev..
    5. Başkan Aras; “Hepimizin ortak paydası..
    6. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama..
    7. 1.Dar Bölge Yol Bisikleti Türkiye..
    8. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15..
    9. Aranma motorunda ilk sıradakine çok..
    10. AKİP’in başarılı öğrencilerine..
    11. Köyceğiz’de gelenek değişmedi: Göle..
    12. Spor Toto BAL 2018-2019 sezon sonu..
    13. Almanya'da yıllık enflasyon mayısta..
    14. TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç..
    15. Kaspersky, dolandırıcılar tarafından..
    16. Jandarmadan okul ve servis araçlarına..
    17. Polisten çocuklara açık umum yerler..
    18. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    19. Polisten servis araçlarına denetim
    20. İstanbul'da fuhuş operasyonu
    21. Bakan duyurdu! 'İmar barışı' ile..
    22. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    23. MEB'den velilere "yaz tatili etkinlik"..
    24. İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’..
    25. Osmaniye’de tekvando seçmeleri
    26. Galatasaray Doğa Sigorta'da ayrılık
    27. Vayu Kasırgası Hindistan’a yaklaşıyor:..
    28. Letonyalı turist sayısında yüzde..
    29. "Yeni destek programımızda önceliği..
    30. Türk Kızılayı Soma’da 885 ailenin..
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı