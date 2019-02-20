Aslanapa’da bin 600 fidan toprakla buluştu
Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından ilçede önemli noktalarda ve mezarlıkta ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından ilçede önemli noktalarda ve mezarlıkta ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Ören Caddesi’ndeyol kenarlarına, yaya yolu olarak kullanılan bölümlere , mesire alanımıza veİlçe mezarlığımızabin 600 adet dişbudak, selvi ,akasya ve çınarfidanı dikimi yapıldı.Yeşil bir Aslanapa için çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemelerinden sonra ağaç dikim çalışmlarımızı da bitirmiş oluyoruz’’ diye konuştu.
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