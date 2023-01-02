Aslan yıldız avına çıktı! Di Maria Galatasaray'a...

Başkan Dursun Özbek'in bu isimlerden birini sarı-kırmızılı taraftarlara 'çilek' hediyesi olarak sunmak istediği bilinirken, kurmaylar yıldızlarla görüşüyor. Yöneticilerin belirlediği isimler ise Angel Di Maria, Edin Dzeko ve Moussa Dembele. G.Saray, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Angel Di Maria'yı büyük hedef olarak belirledi. 34 yaşındaki yıldızın Juventus'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arjantinli kaynaklar, tecrübeli futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceğini iddia ediyor.

FORVET TRANSFERİ YAPILACAK

SARI-KIRMIZILILARDA forvet transferi için de harekete geçildi. Aslan'da gündeme gelen isim ise Inter forması giyen Edin Dzeko oldu. 36 yaşındaki Bosnalı forvetin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2023 Haziran'da sona eriyor. Aslan'ın hedefinde olan isimlerden biri de Lyon forması giyen Moussa Dembele. Fransız ekibiyle sözleşmesi bitecek olan oyuncunun G.Saray'a sıcak baktığı ifade edildi.