Aslan, Sivas'ta üçü kaptı!
Süper Lig 16. hafta ile devam ediyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Erkan Özdamar yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Süper Lig 16. hafta ile devam ediyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Erkan Özdamar yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazanırken, Süper Lig'de yeniden liderliğe yükseldi.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Sacha Boey'nin asistinde Belçikalı futbolcu Dries Mertens golü buldu ve Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Mücadelenin ikinci yarısında 50. dakikada Sivasspor, Ulvestad ile golü bulurken ağlara giden top Victor Nelsson'a faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.
Maçın 80. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt sahneye çıkarak golü buldu ve Sivasspor maça dengeyi getirdi. Erdoğan 90+9. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Barış Alper Yılmaz kaydettiği golle Galatasaray'a galibiyeti getirmeyi başardı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmayınca Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 31’e yükseltirken, Sivasspor ise 15 puana ulaşmış oldu.
Gelecek hafta Sivasspor, deplasmanda Konyaspor’la karşılaşacak. Galatasaray ise Ankaragücü’nü konuk edecek.