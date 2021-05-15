Aslan şampiyonluk hedefiyle sahada

Türk Telekom Stadı’ndaki maç 20.30’da başlayacak. Ligde son hafta deplasmanda Denizlispor’u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş’ın Karagümrük’e, ikinci Fenerbahçe’nin de Sivas’a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan maçı 1-0 Galatasaray kazanmıştı.



Üç futbolcunun durumu belirsiz



Cim-Bom’da üç futbolcunun bugünkü kritik müsabakada forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Falcao ve Emre Taşdemir, Denizlispor maçında forma giyemedi. Annesi vefat eden Martin Linnes’in de bugünkü karşılaşmanın kadrosuna alınmaması bekleniyor. Yeni Malatyaspor’da ise eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.



Son 5 maçını kazandı 8 maçta yenilmedi



Süper Lig’de çıktığı son 5 maçı kazanan Galatasaray, son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, bu süreçte 2 puan gerisinde olduğu Fenerbahçe’nin 2 puan önüne geçerken lider Beşiktaş ile arasındaki 6 puanlık farkı kapattı ve zirvenin ortağı oldu.