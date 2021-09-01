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Yerel Aslan kükremesinden uyuyamayan mahalleli Erdoğan'dan yardım istedi
Yerel

Aslan kükremesinden uyuyamayan mahalleli Erdoğan'dan yardım istedi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasına açılan, aslanların kükremesi nedeniyle korkuya neden olan hayvanat bahçesinin kapatılması için mahalleli gazeteye ilan verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 15:22:00 -
Aslan kükremesinden uyuyamayan mahalleli Erdoğan'dan yardım istedi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 ay önce açılan 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın bulunduğu hayvanat bahçesi tepki çekti. Mahalleli, aslanların kükreme sesi nedeniyle panik yaşadıklarını hayvanat bahçesinden çevreye kötü koku yayıldığını öne sürdü. Araziyi restoran işleteceklerini söyleyerek kiraladıklarını ileri süren arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, firma hakkında 'imar kirliliğine neden olma', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'hayvan koruma kanuna muhalefet' suçundan Gölbaşı Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Bitişikte oturan Niyazi Gürel de hayvanat bahçesinin kapatılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediye ise hayvanlarla ilgili ruhsatlandırmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan olduğunu, zabıta mevzuatınca yapılacak bir işlemin olmadığını bildirdi.

Hayvanları zulümden kurtarmak için kapatınız

Mahalleli, 3 gün önce maymunun da kaçtığı hayvanat bahçesinin kapatılması istemiyle gazeteye ilan verdi. İlanda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Ankara Valimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gölbaşı Belediye Başkanımız; şehrin göbeğinde, villaların arasında, evimizin sınır yanında, İncek Turgut Özal Bulvarı’nda, Ada 230, parsel 4-11 No:65'de 'Aslan Parkı' adı altında 35 tür yırtıcı ve sürüngenin bulunduğu hayvanat bahçesi 1000 metrekare arsada açıldı. Yapılan bina da kaçak, hiç olacak iş mi? Dünyanın hangi ülkesinde, mahalle arasında 1000 metrekare hayvanat bahçesi vardır? Semt sakinleri olarak kesinlikle semtimizde istemediğimiz hayvanat bahçesi adı altında açılan bu ucube yerde, korkudan, idrar ve dışkı kokusundan, sinek, sivrisinek, hayvanların kendilerine has kokularından, gece hayvan bağırtılarından korkarak uyandığımız uykularımızdan yıldık ve bıktık. Sayın yetkililerimiz lütfen acilen semt sakinlerini ve 'Hayvanat Bahçesi' adı altında açılan bu ucube yerdeki hayvanları bu zulümden kurtarmak için burayı kapatınız."

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