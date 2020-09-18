Aslan, Bakü'den turla döndü
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü 3-1 mağlup ederek tur atladı.
Sarıkırmızılılar 3. Ön Eleme Turu’nda Hırvat temsilcisi Hajduk Split ile mücadele edecek. 19. dakikada Linnes’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.0-1
46. dakikada Makhmudov’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mbodj’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
48. dakikada Ömer’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mammadov’dan döndü. Topu önünde bulan Taylan’ın pasında altıpasta Luyindama’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
57. dakikada Emre’nin sağ taraftan ceza sahası içine girip, topu çektikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Mammadov meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
63. dakikada kaleci Mammadov’un pasında ceza sahası içinde rakibinden önce araya giren Emre’nin içeriye çevirdiği topu Diagne düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-3