ASKON'dan Giresun'daki sel sonrası yapılan çalışmalara ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Giresun'daki sel felaketine ilişkin, "Şunu bir daha müşahede ettik ki devletimiz ve milletimiz el ele verdikçe saramayacağımız yara yoktur." ifadesini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, selin dağınık ve geniş bir bölgeyi etkilemesi nedeniyle çok büyük bir tahribata neden olduğunu gözlemlediklerini, devletin ivedi bir şekilde olay bölgesine intikal ederek yerinde ve hızlı kararlarla bölgenin yeniden inşası için adım attığını gördüklerini aktardı.

Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ASKON heyetimiz ile birlikte Giresun'daki selin etkilerini yerinde görmek ve bölge insanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere bir dizi temaslarda bulunmak üzere selin etkilediği bölgelerde temaslarda bulunduk. Sel, dağınık ve geniş bir coğrafyayı etkilemiş durumda. Son yılların en büyük afeti diyebiliriz. Selin vurduğu yerlerde özellikle esnafımız çok ciddi zararlara uğramış. Kaba binaları hariç bütün sermayelerini kaybetmiş durumda. Hamdolsun devletimiz, gerekli çalışmaları yaparak buradaki esnafımıza yönelik yol haritasını ortaya çıkarmış durumda.

Ne var ki sigortası ve henüz ruhsat alamamış esnaf da selden ciddi bir şekilde etkilenmiş durumda. Buradan iş dünyasına seslenmek istiyorum; öncelikle ASKON olarak biz her türlü çalışmanın içinde olacağız. Müslümanın Müslümana vazifesinin bir gereği olarak gelsinler bölgedeki afeti yerinde görsünler ve kardeşlerine güçleri yettiği oranda destek versinler."

Selin yaralarını sarmak için bölgede faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür ettiklerini bildiren Aydın, "Özellikle selden hemen sonra bölgeye intikal ederek günün her saatinde sokak sokak çalışmalarını yürüten ve bölgenin yeniden canlanabilmesi için geceli gündüzlü büyük bir özveri ile çalışan İçişleri Bakanı'mız Sayın Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız Sayın Murat Kurum'a iş dünyası adına ayrıca bir teşekkürde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Aydın, iki bakanın da arazideki özverili çalışmalarını yerinde gördüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Elazığ depreminde de aynı şekilde geceli gündüzlü milletine hizmet için çabalıyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Şunu bir daha müşahede ettik ki devletimiz ve milletimiz el ele verdikçe saramayacağımız yara yoktur. Ben bu vesile ile selde hayatını kaybeden asker ve vatandaşlarımıza rahmet diliyor, bölge esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."