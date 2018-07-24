ASKON’da Genel Sekreterliğe atama
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur’un Genel Başkanlığa gelmesinden bu yana vekâleten yürütülen Genel Sekreterlik görevine yeni bir atama gerçekleştirildi.24 Temmuz 2018 Salı 10:00
ASKON Yönetim Kurulu kararı ile ASKON’un Genel Sekreteri Fatih Poyraz oldu. Poyraz, daha önce de bir çok üst düzey STK’larda önemli yöneticilik görevlerinde bulunmuştu.
Trabzon Çaykara nüfusuna kayıtlı olan Fatih Poyraz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde eğitim ve öğrenimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat Politikası alanında Yüksek Lisans dersleri aldı.
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