ASKON’da Genel Sekreterliğe atama

ASKON Yönetim Kurulu kararı ile ASKON’un Genel Sekreteri Fatih Poyraz oldu. Poyraz, daha önce de bir çok üst düzey STK’larda önemli yöneticilik görevlerinde bulunmuştu.

Trabzon Çaykara nüfusuna kayıtlı olan Fatih Poyraz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde eğitim ve öğrenimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat Politikası alanında Yüksek Lisans dersleri aldı.