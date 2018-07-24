0553 313 94 23

ASKON’da Genel Sekreterliğe atama

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur’un Genel Başkanlığa gelmesinden bu yana vekâleten yürütülen Genel Sekreterlik görevine yeni bir atama gerçekleştirildi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:00
ASKON’da Genel Sekreterliğe atama

ASKON Yönetim Kurulu kararı ile ASKON’un Genel Sekreteri Fatih Poyraz oldu. Poyraz, daha önce de bir çok üst düzey STK’larda önemli yöneticilik görevlerinde bulunmuştu.

Trabzon Çaykara nüfusuna kayıtlı olan Fatih Poyraz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde eğitim ve öğrenimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat Politikası alanında Yüksek Lisans dersleri aldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:00
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. askon
  4. genel sekreter

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 KGM personel alım şartları ve başvuru tarihi
    1. Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 KGM..
    2. Rekabet Kurulu’ndan ortak girişime onay
    3. BTSO YİK oluşturuldu
    4. Şarlatan Adnan Oktar'ın cezaevindeki..
    5. 2018 KPSS öğretmenlik alan bilgisi..
    6. Love açıkladı! Ayrılık...
    7. Çin'e gidecek mi? Quaresma'dan yanıt...
    8. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    9. 2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman..
    10. İtfaiye eri ve zabıta memuru 2018..
    11. ASKON’da Genel Sekreterliğe atama
    12. Gomis'in yüzü gülmüyor
    13. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    14. Ronaldo sağlık kontrollerinde herkesi..
    15. GS arazisine “Düşler Vadisi Riva”..
    16. Birleşmiş Milletler'den İsrail'in..
    17. 3. havalimanı personel alımı 3...
    18. MÜSİAD ‘Bor’a dikkat çekti
    19. Kanser hücrelerinin çoğalmasını..
    20. 2018 KPSS lisans sınav soru ve..
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    İran'dan çok sert PKK tepkisi: Vuracağız!
    İran'dan çok sert PKK tepkisi: Vuracağız!