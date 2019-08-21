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Aşkın Tören: “Mazeretimiz yok”

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ‘Vizyonu Dünya Kenti Altınordu’ hedefi için klasik belediyecilik hizmetleriyle yetinmeden, verimlilik ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde mazeretsiz çalıştıklarını ve bunu hep birlikte başaracaklarını söyledi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:35
Aşkın Tören: “Mazeretimiz yok”

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ‘Vizyonu Dünya Kenti Altınordu’ hedefi için klasik belediyecilik hizmetleriyle yetinmeden, verimlilik ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde mazeretsiz çalıştıklarını ve bunu hep birlikte başaracaklarını söyledi.


Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, göreve geldiği günden bu yana geçen süre ve Altınordu Belediyesi’nin gelecek vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde halkın teveccühü ile görevi üstlendiklerini aktaran Başkan Tören, ‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik’ anlayışıyla Altınordu’yu marka şehir yapma aşkıyla çalıştıklarını ifade etti.



“Şehrimize değer katacağız”


Klasik belediyecilik anlayışının dışına çıktıklarını ve şehre değer katacak çalışmalar gerçekleştireceklerini vurgulayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen süre zarfında benimsediğimiz verimlilik ve tasarruf ilkesiyle hem sosyal hem iktisadi hem de şehir kimliği vizyonuyla çalışmalara start verdik. Hizmet siyaseti parolası ile devraldığımız bu görevle, hizmet bayrağını en iyi şekilde taşımaya devam ediyoruz. Bizler klasik belediyeciliğin hizmetleriyle asla yetinmeden çalışmaya, şehrimize değer katmaya özen gösteriyoruz. ‘Vizyonu Dünya Kenti Altınordu’ hedefimiz doğrultusunda modern, çağdaş, akıllı ve marka bir şehir olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.



“Göç, bu şehrin ajandasından çıksın istiyoruz”


Altınordu’yu birçok alanda üreten ve yaşayan bir şehir yapmak istediklerini ve göç olgusunu ortadan kaldırmak istediklerini belirten Başkan Tören, “Bizler göç olgusunu bu şehrin ajandasından çıkarmak, gençlerimizi göç etmekten; anne, baba, eş ve kardeşleri ise yol gözlemekten kurtaracağız. Altınordu’muzu gençlerin güven merkezi, gençleri Altınordu’nun güvencesi yapacak işlere imza atacağız. Tarım, turizm, ticaret, teknoloji, tanıtım ve tarıma dayalı endüstrinin yanı sıra eğitim alanında yapacağımız çalışmalarla da kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve engellisiyle temiz, güvenli, huzurlu, üreten ve yaşayan bir şehir inşa edeceğiz. Bunu da terimizle, fikrimizle, birikimimizle ve birlikteliğimizle mazeretsiz hep birlikte başaracağız” diye konuştu.



“Altınordu’yu cazibe ve çekim merkezi haline getireceğiz”


Nisan ayından bu yana 92 mahallede etkin bir çalışma yürüttüklerini de ifade eden Başkan Tören, “Temiz, üreten ve yaşanabilir şehir parolamız kapsamında 92 mahallemizde ekiplerimiz tarafından etkin bir çalışma yürütüyoruz. Kapsayıcı ve bütüncül çalışmalarımızla şehir motivasyonunu arttırarak üretmenin, ortak aklın ve değer yaratmanın bu şehrin topyekün kalkınmasına ve herkes tarafından bilinir olacağına olan inancımız tam. Bu doğrultuda başlattığımız projelerimizle bunu başaracağız. Eğitimden sanata, alt yapıdan sportif faaliyetlere yapacağımız her çalışmayla Altınordu’yu güvenli ve huzurlu bir kent yaparak, cazibe ve çekim merkezi haline getireceğiz. Bunu da ortak akılla hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:35
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