ASKİ’den 30 yıllık master planı

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in gelecekteki 30 yıllık su temini ve atıksu yönetimini karşılayacak Master Planı çalışmalarına başladı. Ankara’nın "İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Yönetimi Master Planı" çerçevesinde 30 yıllık süre için gelişme planlarını, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerini, Ankara nüfusunun sanayideki ve kentsel dönüşümdeki mevcut ve gelecekteki muhtemel değişimleri dikkate alınacak.

5 ana başlıkta toplanacak

Ankara’ya özgü değerlendirmelerin yapılacağı plan çalışması 5 ana başlık altında toplanacak;

-Su Talebi ve Su Kaynakları Yönetimi

-Su, Atıksu ve Yağmursuyu Altyapısı

-İçmesuyu Arıtma ve Atıksu Arıtma

-Kurumsal Yapı

-Finansal Analiz ve Yatırım Programları

şeklinde olacak.

Master planın içeriği

Su kaynakları, su kullanımı ve ortaya çıkacak atık suların bertaraf edilmesini içeren plan, tüm ana sektörlerin su ihtiyacını ortaya koyacak. Planda teknik, ekonomik ve çevresel açıdan en uygun seçeneklerin analizi sonucunda seçilen projeler, yatırım programına alınacak. Ayrıca yatırım planı ve finansal analiz ile finansman temininin yer alacağı planda tesisler yeniden değerlendirilerek gelecek için alternatifli öneriler geliştirilecek.

İhale yapılacak

Ön yeterlilik ilanının 11.09.2019’da Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı"Ankara İli İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Yönetimi Master Planı Hizmet Alımı İşi" kapsamında yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet ediliyor. Adayların ön yeterlik değerlendirmesi ise 10.10.2019’da yapılacak.