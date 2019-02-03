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‘Askıda Senin de Bursun Olsun’

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından hayata geçirilen kampanya ile ikinci el giysi kumbaralarına atılan kıyafetlerden elde edilen gelir, çocuklara burs olarak geri dönüyor.

03 Şubat 2019 Pazar 11:04
‘Askıda Senin de Bursun Olsun’

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından 2 ay önce hayata geçirilen “Askıda Senin de Bursun Olsun” projesi kapsamında, ikinci el giysi kumbaralarına atılan elbise ve oyuncaklardan elde edilen gelir, çocuklara burs olarak geri dönüyor. 

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şube Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gazi İsmail Aydın, kendisinin de bir gazi olduğunu belirtti.

Aydın, “Projede, hem vatandaşlara yük olmamak hem geri dönüşüme katkı sağlamak hem de istihdam sağlamayı amaçladık. Projemizle yaklaşık 2 aydır sahalardayız. Proje kapsamında Beşiktaş, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü, Beykoz, Çekmeköy’ün de aralarında bulunduğu 8 ilçede, belediyelerle yaptığımız istişareler sonucunda, 400 giysi geri dönüşüm kutusu kumbaraları koyduk. Kumbaralarda, geri dönüşümde kullanılan kıyafet, ayakkabı, bot, oyuncaklar alınıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:04
  1. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
  2. Askıda Senin de Bursun Olsun
  3. ikinci el giysi kumbaraları
  4. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şube Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gazi İsmail Aydın

YORUM YAZ

  • KazımKazım27 dk önce
    İhraç edilmiş memurun çocuğuna burs veriliyor mu?

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