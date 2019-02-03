Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından 2 ay önce hayata geçirilen “Askıda Senin de Bursun Olsun” projesi kapsamında, ikinci el giysi kumbaralarına atılan elbise ve oyuncaklardan elde edilen gelir, çocuklara burs olarak geri dönüyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şube Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gazi İsmail Aydın, kendisinin de bir gazi olduğunu belirtti.

Aydın, “Projede, hem vatandaşlara yük olmamak hem geri dönüşüme katkı sağlamak hem de istihdam sağlamayı amaçladık. Projemizle yaklaşık 2 aydır sahalardayız. Proje kapsamında Beşiktaş, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü, Beykoz, Çekmeköy’ün de aralarında bulunduğu 8 ilçede, belediyelerle yaptığımız istişareler sonucunda, 400 giysi geri dönüşüm kutusu kumbaraları koyduk. Kumbaralarda, geri dönüşümde kullanılan kıyafet, ayakkabı, bot, oyuncaklar alınıyor” dedi.