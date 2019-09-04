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ASKF’dan Rektör Taş’a ziyaret

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun ve beraberindekiler, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:06
ASKF’dan Rektör Taş’a ziyaret

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun ve beraberindekiler, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş’ı makamında ziyaret etti.


Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, ASKF Başkan Yardımcısı Murat Hızlı ve Bilecik Futbol İl Tertip Komitesi Üyesi İsmail Özdil, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş’ı makamında ziyaret etti. Rektör Taş, sporu her zaman sevdiği ve üniversitenin spor kompleksinin her futbol takımına açık olduğunu belirti.


"Rektörümüzün spora olan ilgisi büyük"


ASKF Başkanı Tosun ise; üniversitenin yeni akademik yılını kutlayarak, Rektör Taş’ın futbol müsabakaları ilgisini değinerek, "Rektörümüz sağ olsunlar Bilecik 1. Amatör Lig’deki futbol müsabakalarında görüyoruz. Kendisini yakından takip ediyor maçları. Bizlerde kendisini ziyaret ederek, Bilecik’te spor hakkında karşılıklı fikir alışverişi yaptık. Üniversitenin futbol sahasını gezdik. Çok güzel bir tesis olmuş. Burada Bilecik’teki spor kulüplerinin antrenman noktasında yardımcı olacaklarını söyledi. Bizler de kendisine spora ve sporcuya verdiği değerden dolayı teşekkür ettik" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:06
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