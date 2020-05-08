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Spor

ASKF Başkanı Tosun’dan TFF Başkan Vekili Ali Düşmez’e tebrik

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekilliği görevine getirilen Ali Düşmez’e yeni görevinde başarılar diledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:57:24 -
ASKF Başkanı Tosun’dan TFF Başkan Vekili Ali Düşmez’e tebrik

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekilliği görevine getirilen Ali Düşmez’e yeni görevinde başarılar diledi.


Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, dün TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi. Değerli Ali Düşmez’e yeni görevinde de Türk sporuna ve içinde olduğu futbol camiasına büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Değerli başkana yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

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