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Askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama! "6 ay boyunca asgari ücret alacaklar"

Yürürlüğe girmesi beklenen Yeni Askerlik Sistemi, milyonlarca genç yükümlü tarafından merakla beklenirken,İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Fahri Erenel, yeni sistemin 3 aylık temel eğitimi bitirdikten sonra ortalama asgari ücret üzerinden maaş ödenerek kendilerine kalan 6 aylık sürelerini tamamlamaları şeklinde olacağını açıkladı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:57
Askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama! "6 ay boyunca asgari ücret alacaklar"

Yeni askerlik sisteminde çalışmalar devam ediyor, nihai karar henüz verilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında öngörülen sistemi anlattı. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Fahri Erenel, 3 aylık temel eğitimi bitirdikten sonra ortalama asgari ücret üzerinden maaş ödenerek kendilerine kalan 6 aylık sürelerini tamamlamaları şeklinde olacağını belirtti.

3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde durduklarını söyleyen Erdoğan, bu düzenleme ile birlikte, bedelliyi bir kenara koyduklarını da ifade etti.

Erdoğan ortak yayında, "İnanıyorum ki, halkımızı gençlerimizi çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Böyle sistemle de, askerlikte çok daha herhalde, kısa zamanda da bunu zannediyorum açıklarız." dedi.

Peki bu düzenleme nasıl olacak, süreler ne anlama geliyor?

Askerlik çağındaki 5 milyon gencin gözü kulağı yapılacak yeni düzenlemede. Uzmanlara göre, süre standarda kavuşturulacak ve nasıl geçirileceğinin belirlenmesi için seçenekler sunulacak.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Fahri Erenel, hazırlıkları devam eden sistemi TRT Haber'e yorumladı.

Erenel, "Ana düşünce 9 ay gibi tek bir standarda getirmektir. Bununla 12 ay olan uzun dönem askerlik 9 aya yalnız tabi kısa dönem 6 aydan 9 aya çıkmış olacak. Kısa ve uzun dönem 9 ayda birleşecek." dedi.

"3 ay zorunlu askerlik sonrası 3 seçenek olacak"

Erenel, "askerlikte 3 aylık zorunlu dönem planlandığı görüşünde. Kalan 6 ayı geçirmek için ise 3 seçenek öngörülüyor. Bunlardan ilki bazı meslekler için geçerli olacak. Örneğin, doktor, hakim, öğretmen gibi yetişmesi uzun zaman alan meslek gurupları bu grupta değerlendirilecek." dedi.

"Asgari ücret üzerinden 6 aylık süre"

Erenel'e göre değerlendirilen iki alternatif daha var:

"Bedelli dediğimiz 3 ay eğitimden sonra bir bedel ödeyerek sadece 3 ay askerlik yapacak, diğeri ise 3 aylık temel eğitimi bitirdikten sonra ortalama şu an ifade edilen konu asgari ücret üzerinden maaş ödenerek kendilerine kalan 6 aylık sürelerini tamamlamaları şeklinde olacak."

Yeni düzenleme ile nihai karar çalışmalar sonunda verilecek.

(TRT Haber)

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 16:57
  1. Yeni Askerlik sistemi
  2. Askerlik
  3. askerlik yapacaklar dikkat
  4. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Erenel
  5. Asgari ücret iddiası
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  8. milyonlarca genci ilgilendiren açıklama

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