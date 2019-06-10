Askerlik ne zaman düşecek? Yeni askerlik yasası son dakika

Bayramdan önce yeni askerlik yasasının Meclis’te görüşmelerine başlanmıştı. Bayram sonrası milyonlarca genç yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağını, askerlik süresinin ne zaman kısalacağını, bedelli askerliğin ne zaman çıkacağını merak ediyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı son dakika açıklamasında "Yeni askerlik teklifini bu hafta yasalaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni askerlik son dakika haberi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı son dakika açıklamasında "Yeni askerlik teklifini bu hafta yasalaştırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. Yeni askerlik sistemi bayram öncesi TBMM'ye teslim edilmiş ancak komisyonda görüşülmemişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı gecikmeyi, 'Tam mutabakat ilkesi' olarak açıklamıştı. Yeni askerlik sistemi yarın TBMM'de ele alınacak ve yasalaşması için ilk adım atılacak.

Son dakika yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Askerler ne zaman terhis olacak?

Son dakika yeni askerlik sistemi haberi. Yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalar sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'nın uzun süre fikir alışverişinde bulunarak oluşturduğu taslak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti MYK'ya sunuldu. Tam not alan askerlik sistemi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından TBMM'ye teslim edildi. Yeni askerlik sistemi araya bayramın girmesi nedeniyle gecikti ve yasalaşmadı. Milyonlar yeni askerlik sisteminin detaylarını ve yasalaşacağı tarihi araştırıyor. Köklü değişikliklerin olduğu yeni askerlik sistemi yarın TBMM'de görüşülecek. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Askerler ne zaman terhis olacak? İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar. Yeni askerlik sistemi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada, yeni askerlik s,steminin bu hafta içinde yasalaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Yeni askerlik sistemi yarın komisyonlarda görüşülecek

Bayram öncesi TBMM'ye teslim edilen yeni askerlik sistemi taslağı komisyonda görüşülmemişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı gecikmeyi, 'Tam mutabakat' vurgusu yaparak açıklamıştı. Herkesin içine sinen bir sistem olmasını istediklerini belirten Bostancı bayram sonrasını işaret etmişti. Bostancı daha sonra yaptığı açıklamada, yeni askerlik sisteminin 11 Haziran Salı Günü görüşüleceğini duyurdu.