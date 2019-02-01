Askerlik düştü mü son dakika seçimlerde önce askerlik kısalacak mı?

Askerlik süresi 9 aya düşecek mi? Tek askerlik mi geliyor? Tek tip askerlik yasası yürürlüğe ne zaman girecek? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Sorularının cevabını milyonlarca genç merak etmekte. Yeni askerlik sistemine ilişkin son dakika çalışmalarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Peki Askerlik kısalacak mı? Askerlik ne zaman düşecek, seçimlerden önce askerlik düşecek mi? Askerlik süresi ne kadar kısalacak? İşte TSK askerlik süresi kısalacak mı haberlerinde son durum.

Türkiye savunma sanayinde millileşme yolunda büyük bir adım atarak hem kendi helikopterini hem kendi tankını hem de kendi silahlarını üretme başarısını elde etti. Terör örgütü PKK’ya karşı daha etkili mücadele etmek için yerli savunma silahlarını kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri bunun yanandı da profesyonel orduya da geçti. Profesyonel orduya geçilmesiyle birlikte terör örgütlerine karşı mücadelede büyük başarılar elde edildi. TSK, profesyonel ordu sayesinde hem gücün güç kattı hem de teröristlere karşı verilen kayıplar minimize edildi.

TSK’nın profesyonel orduya geçmesiyle birlikte askerlik süresini de içeren yeni çalışma yapma ihtiyacı hissedildi. Bedelli askerlik için bekleyen binlerce asker adayı bunun ilk fitilini ateşledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla birlikte yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların yapılması kararlıştırıldı. Askerlik süresinin düşme ihtimali ve olası yeni askerlik sistemi uzun bir süredir gündemin önemli başlıklarından birisi durumunda. Henüz askerlik hizmetini tamamlamamış bireylerin yanında vatani görevlerini yerine getiren milyonlar da konuyu yakından takip ediyor. Peki, yeni askerlik sistemine ilişkin en son gelişmeler neler? Askerlik süresi kısalacak mı?

"Gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklama ile kamuoyunda 'tek tip' askerlik olarak da bilinen sürece dair en son gelişmeler. Bakan Akar, “Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız"

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Tek tip askerlik mi geliyor?

Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda ilk kez Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop’un yaptığı bilgilendirmede, yeni askerlik sistemiyle ilgili en önemli mesaj, ‘meslek hassasiyetinin’ göz önüne alınacağı yönünde oldu. Aktop, “Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz” dedi. Aktop, yeni sistemde askerlik süresinin ne kadar olacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak çalışma başladığında “Askerlik süresinin her yükümlü için eşit olacağı ve sürenin 9 ay olacağı” kulislere yansımıştı. Yeni askerlik siteminin 31 Mart 2019 yerel seçimlerden önce çıkması bile seçimlerden hemen sonra çıkması bekleniyor.

Kısa dönem askerlik kalkacak mı?

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu ayrıntılar hakkında bilgiler paylaştı. Askerlere 600 lira maaş verileceğini belirten Müderrisoğlu, kısa dönem askerliğin ise kaldırılacağını açıkladı. Müderrisoğlu, bedelli uygulaması için “cazip bir paket oluşturulacak” ifadesini kullandı. Müderrisoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle: Bence en dikkate değer yaklaşımlarından biri, er ve erbaşların askerlik hizmeti boyunca “sigortalanması” olacak. Askerliğini yükümlü olarak yerine getirenlere 600 liraya kadar maaş verilecek. Gençler askerde iken ailesine destek sağlanacak.

Askerlik bitiminde ise işe giriş aşamasında değerlendirmeye esas puanlarına ilave yapılacak. Bedelli askerlik ise adı üstünde, askerlik çağında olup da ihtiyaç fazlası durumunda kalanlara, günün şartlarına göre katlanacakları bir maliyetle alternatif olarak teklif edilecek.

Klasik yükümlüler yani bildiğimiz tarzda askerlik görevini ifa edenler için cazip bir paket oluşturulacak. Böylece, “Her Türk asker doğar ama kaçar!”biçiminde, neredeyse alay konusu haline gelen çarpık tablo da sona erecek. Askerlik, sade, öngörülebilir ve istikrarlı bir modele kavuşturulacak.

Kısa dönem askerlik yapmak için 4 yıllık bir yüksek öğretim programına kaydolunması şartı kaldırılacak. Ülke ekonomisinin nitelikli ara eleman açığını artıran, gençleri sırf askere geç gitme veya silahaltında daha az süre kalma adına, herhangi bir üniversiteye kapağı atmaya teşvik eden koşullar değişecek.