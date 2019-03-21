Askerlik düştü mü? 2019 yeni bedelli askerlik fiyatı ve yaş sınırı ne oldu

Askerlik düştü mü son dakika 2019. Yeni askerlik düzenlemesi için artık sona gelindi. Dünyanın en güçlü orduları arasında yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, modern ordaya geçmesiyle birlikte yeni askerlik sistemi üzerinde beklentiler oluşmuştu. 2018 yılında çıkartılan bedelli askerlik sonrası hem askerlik süresinin kısalmasında hem de bedelli askerlik fiyatında, yaşında bazı değişikliklerin olması beklentisi oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hem bedelli askerlik hem de normal askerlik süresini de kapsayan çalışmalar yapıldı ve bu çalışmaların da sonuna gelindi. Peki Askerlik düştü mü? 2019 Yeni bedelli askerlik fiyatı ve yaş sınırı belli oldu mu? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak, ne zaman yürürlüğe girecek?

Sosyal medyadan milyonlarca vatandaş yeni askerlik sisteminin detaylarını merak ediyor. Peki askerlik düştü mü? 2019 yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Meslek yüksek okulları (MYO) mezunlarına yedek astsubaylığın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk defa uygulanacağı belirtildi. Tüm bu ihtiyaçların, belli kontenjanı olduğu ifade edildi. TSK, 5'er yıllık periyotlarda belirlenen ihtiyaç miktarına göre, bu alımların yapılacağı aktarıldı. Lise mezunlarının ilk 6 ay zorunlu askerlik olacak. İkinci 6 ay arzu ederse 6 ay daha ücreti karşılığında yapılacak. Bedelli askerlik düzenlemesinin detayları belli oldu. Bedelli askerlik düzenlemesini de kapsayan yeni askerlik sistemi asker adayları tarafından araştırılıyor. Yeni sistemle ilgili en çok merak edilenlerin başında ise “Bedelli askerlik fiyatı ne kadar?” ve “Askerlik düştü mü?” sorularının cevabı yer alıyor. İşte, yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar…

Bedelli askerlik, yeni askerlik düzenlemesinin yasalaşması halinde sürekli hale gelecek. Yeni sistemle birlikte bedelli askerlikte yaş sınırı da olmayacak. Düzenlemeyle ilgili detayların belli olmasının ardından askerlik yükümlülüğünü henüz yerine getirmemiş gençler, “Bedelli askerlik fiyatı ne kadar?” ve “Askerlik düştü mü?” sorularının cevabını araştırıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ve yeni askerlik sistemi içerisinde yer alan bedelli askerlik ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı. İşte merak edilen detaylar…

Bedelli askerlik fiyatı ne kadar olacak?

Yeni düzenleme ile bedelli askerlikte yaş sınırı kalkacak ve bedelli askerlik sürekli hale gelecek. Yani her isteyen yükümlü bedelli askerlik düzenlemesine başvurabilecek. Belli askerlik fiyatı ise 40 bin gösterge çarpı memur maaşı katsayısı sonucu ortaya çıkan rakamın 6 katı olarak belirlendi. Memur maaşları ve 40 bin göstergede yaşanacak artış ve eksilmeye göre bedelli askerlik fiyatı de 6 ayda değişebilecek. Şuan ki veriler doğrultusunda bedelli askerlik düzenlemesi bu şekilde yasalaşırsa 2019 yılı ilk çeyreğinde bedelli askerlik fiyatı 31 bin 343 lira olarak tespit edildi.

Askerlikte yaş sınırı ne olacak?

Yeni askerlik sistemi ile birlikte askerlik ertelemede eğitim durumuna göre erteleme yaş sınırları da değişecek. İşte, yeni yaş sınırları:

Lise: 29’dan 22’ye

Meslek Yüksek Okulu: 29’dan 28’e

Lisans: 29’dan 28’e

Lisans Üstü: 35’ten 32’ye

Sporcu: 38’den 35’e

Doktora ve tıp öğrencilerinde ise erteleme yaşı değişmedi.

Askerlik düştü mü son dakika?

Yeni sistemde askerlik süreleri de netleşti. Sürenin netleşmesinin ardından en çok araştırılanların başında ise “Askerlik düştü mü?” sorusunun cevabı yer alıyor. Lise ve altı, meslek yüksek okulları ve üniversite mezunları olarak üç kategori var. Ve süreler bu mezuniyetlere göre değişiyor.

Bedelli ve mezuniyet ayrımı gözetmeksizin 1 ay temel eğitim herkes için geçerli

Lise mezunları: 1 ay temel eğitim + 5 ay kıta hizmeti (zorunlu)

6 aylık dönemde maaş bağlanacak

Zorunlu askerlik hizmeti biten lise mezunları istemeleri halinde 6 ay sözleşmeli askerlik yapabilecekler. Ancak bu sözleşmeli dönem zorunlu değil. Zorunlu 6 aylık askerlikte lise mezunu ve ve altı mezuniyete sahip olanlara harçlık bağlanırken, tercihe bağlı ikinci 6 aylık dönemde maaş bağlanacak.

Lise ve altı mezuniyetlerdeki 5+1’lik zorunlu dönem bedelli yapmayan ve uzun süreli askerde kalmak isteyen tüm adaylar için geçerli.

Meslek Yüksek Okulu Mezunları: MYO mezunları isterlerse 10 ay yedek astsubaylık yapabilecekler. Yedek astsubay olmak isteyen adaylar, 5+1’lik sisteme değil 2+10’luk sisteme dahil edilecekler. Bu adaylar 2 ay harçlık eğitim alıp, 10 ay ise maaşlı yedek astsubaylık yapabilecekler. Ama başta da belirttiğimiz gibi 12 ay askerlik yapmak istemeyen MYO mezunu tıpkı lise ve altı mezunlar gibi 5+1 askerlik yapabilecekler.

Lisans ve Lisansüstü mezunları: Üniversite veya Y. Lisans mezunları da tıpkı MYO mezunları gibi isterlerse 1+5 yani 1 ay eğitim 5 ay kıta görevi ile askerlik görevlerini bitirebilecekler. Ancak isterlerse 2+10 yani 2 ay eğitim 10 ay sözleşmeli görev alıp yedek subay olabilecekler. Bu adaylara da eğitim döneminde harçlık, görev döneminde ise maaş bağlanacak.

Kısaca bedelli askerlik yapmak isteyenler için zorunlu askerlik süresi 1 ay, bedelli askerlik yapmak istemeyen ve bununla birlikte isteğe bağlı yedek astsubaylık ve yedek subaylık gibi görevleri istemeyen askerler için askerlik süresi 1 ay eğitim 5 ay kıta hizmeti olmak üzere toplamda 6 ay olacak.