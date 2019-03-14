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Askerlik borçlanmasının faydaları bilinmiyor

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, askerlik borçlanmasına ilişkin gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

14 Mart 2019 Perşembe 11:52
Askerlik borçlanmasının faydaları bilinmiyor

Soru: Benim sigorta başlangıcım 1990 yılıdır. 5714 gün SSK primi ödedim. Seneye emekli olabileceğim. Askerliği 1992 yılında yaptım. Askerlik borçlanmasının benim emekliliğime bir faydası olur mu?

Oğuz D.

Cevap: Askerlik borçlanmasının sadece emeklilik yaşına değil emekli maaş miktarına da ciddi bir katkısı vardır. Askerliğiniz sigortadan sonra olduğu için askerlik borçlanması sigorta başlangıcı değiştirmeyecek. Yani emeklilik yaşına etkisi olmayacak. Ancak askerlik borçlanmakla askerlik yaptığınız tarihe prim günü kazanacaksınız. Bu ise aylık bağlama oranını yükseltecek yani emekli maaşınız daha fazla ödenecek. Askerlik borçlanmanızı tavsiye ederim.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:52
  1. sigorta başlangıcı
  2. SSK primi
  3. emekli
  4. Askerlik borçlanması
  5. emeklilik yaşı
  6. emekli maaş miktarı
  7. prim günü
  8. aylık bağlama oranı
  9. emekli maaşı

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