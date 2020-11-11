Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması ne kadar?

Askerlik borçlanması nedir?

Askerlik borçlanması, vatani görevini yapmak üzere askere gidenlerin askerlikte geçirmiş oldukları zamanın ya tamamı ya da bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere sigorta primini yatırmasına denir.

Askerlik borçlanması, vatani görevini yerine getirmek için askere giden erkeklere emeklilikleri konusunda sunulmuş bir hak olarak belirtilmektedir. Söz konusu bu durum emeklilik yaşı için büyük bir önem taşır ve askerlikte geçirilen sürenin emeklilikten sayılması üzerine primin yatırılmasıdır. Askeri borçlanma için bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlar; askerde bulunan erkek çalışanların vatani görevlerini er ya da erbaş olarak yapmaları gerekiyor. Üstelik bu haktan faydalanmaya yedek subay okulunda geçen süre de eklenmektedir. Askerlikten muaf olan kişiler, askeri borçlanma hakkına sahip değillerdir. Askeri borçlanma sadece askerde kalındığı süre kadar hesabı yapılmaktadır. Bunların yanı sıra çalışmaya başlamadan önceki yıllar için de borçlanılabilir. Ancak bu sebepten ötürü askerden önce SGK kaydı olmayanların sigorta giriş tarihleri borçlandıkları gün kadar geriye çekilir.

Askerlik borçlanması ne kadar?

Askerî borçlanması aylığı 2020 yılı için; asgari ücret 2.943 TL olduğundan, en düşük borçlanma aylığı ise 941,76 TL olurken en yüksek 7 bin 06 TL olarak belirtilmiştir. Günlük ise bu miktar 31,39 TL’dir.